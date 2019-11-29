РФПИ с партнерами продал часть пакета акций Московской биржи
«Инвесторы довольны полученной доходностью, что объясняется как ростом котировок акций, так и высокими дивидендами компании», – уточнил представитель РФПИ. По его словам, РФПИ и партнеры ожидают дальнейшего роста, верят с стратегию компании, остаются значимыми акционерами биржи и в будущем продолжат участвовать в корпоративном управлении компанией.
РФПИ не сообщает, кто купил 1,82% акций Московской биржи. Действующие крупные акционеры об увеличении своих долей в последнее время не отчитывались.