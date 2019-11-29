Финансы

РФПИ с партнерами продал часть пакета акций Московской биржи

Ведомости
Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продал часть пакета в Московской бирже, передает «Интерфакс». Доля ООО «РФПИ управление инвестициями – 6» в ее капитале сократилась с 5,003% до 3,18%, говорится в материалах биржи.

«Инвесторы довольны полученной доходностью, что объясняется как ростом котировок акций, так и высокими дивидендами компании», – уточнил представитель РФПИ. По его словам, РФПИ и партнеры ожидают дальнейшего роста, верят с стратегию компании, остаются значимыми акционерами биржи и в будущем продолжат участвовать в корпоративном управлении компанией.

РФПИ не сообщает, кто купил 1,82% акций Московской биржи. Действующие крупные акционеры об увеличении своих долей в последнее время не отчитывались.

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