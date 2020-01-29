На обещанную Путиным социальную поддержку нужно более 4 трлн рублей

В послании Федеральному собранию Путин предложил расширить пособие для бедных семей с детьми и расширить программу материнского капитала. Так, получать ежемесячные выплаты смогут не только семьи с детьми до трех лет, но и от 3 до 7 лет включительно. А материнский капитал будут выплачивать не только при рождении второго ребенка, но и при рождении первенца. Меры помогут обеспечить дополнительный рост реальных располагаемых доходов людей – на 1 п. п. во второй половине 2020 г. (и на 0,5 п. п. за весь год), подсчитало Минэкономразвития. По прогнозу министерства, за 2020 г. реальные доходы людей должны будут вырасти на 1,5%. При этом предложения позволят увеличить доходы 20% наименее обеспеченных домохозяйств – в среднем на 10 п. п. во второй половине 2020 г., подсчитало Минэкономразвития.