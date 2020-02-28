Продажи арбидола взлетели из-за рекламы и коронавируса

28 января СМИ сообщили, что реклама арбидола с упоминанием коронавируса появилась на радиостанциях. 25 февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила из-за этой рекламы дело. В середине февраля Китай включил препарат в список лекарств, которые могут использоваться для лечения COVID-19.