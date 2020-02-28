Продажи арбидола взлетели из-за рекламы и коронавируса
С конца января продано 1,3 млн упаковок препарата
Продажи противовирусного препарата арбидол и аналогов резко растут с конца января, хотя до этого падали, по данным DSM Group. Аналитики агентства связывают внезапный рост с рекламой и ажиотажем из-за коронавируса COVID-19
28 января СМИ сообщили, что реклама арбидола с упоминанием коронавируса появилась на радиостанциях. 25 февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила из-за этой рекламы дело. В середине февраля Китай включил препарат в список лекарств, которые могут использоваться для лечения COVID-19.
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