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Продажи арбидола взлетели из-за рекламы и коронавируса

С конца января продано 1,3 млн упаковок препарата
Ксения Вирченко
Продажи противовирусного препарата арбидол и аналогов резко растут с конца января /Андрей Махонин для Ведомостей

Продажи противовирусного препарата арбидол и аналогов резко растут с конца января, хотя до этого падали, по данным DSM Group. Аналитики агентства связывают внезапный рост с рекламой и ажиотажем из-за коронавируса COVID-19

28 января СМИ сообщили, что реклама арбидола с упоминанием коронавируса появилась на радиостанциях. 25 февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила из-за этой рекламы дело. В середине февраля Китай включил препарат в список лекарств, которые могут использоваться для лечения COVID-19.

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