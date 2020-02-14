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Почему фондовые рынки ставят рекорды, несмотря на эпидемию коронавируса

Аналитики считают действия инвесторов вполне рациональными
Михаил Оверченко
Инвесторы не так боятся коронавируса, как простые жители Китая /Kevin Frayer / Getty

Эпидемия коронавируса в Китае не стихает, число заразившихся и погибших увеличивается, аналитики снижают прогнозы роста экономики – прежде всего китайской, однако ее проблемы уже начали сказываться на деятельности компаний во многих странах. Но это не помешало мировым фондовым рынкам установить новые исторические рекорды на этой неделе. Индексы в США и еврозоне с понедельника росли три дня подряд и лишь в четверг немного просели после сообщения о резком увеличении числа инфицированных и погибших в Китае.

Чем же объясняются действия участников рынков, продолжающих покупать акции? Аналитики Goldman Sachs считают их рациональными.

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