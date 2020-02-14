Почему фондовые рынки ставят рекорды, несмотря на эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса в Китае не стихает, число заразившихся и погибших увеличивается, аналитики снижают прогнозы роста экономики – прежде всего китайской, однако ее проблемы уже начали сказываться на деятельности компаний во многих странах. Но это не помешало мировым фондовым рынкам установить новые исторические рекорды на этой неделе. Индексы в США и еврозоне с понедельника росли три дня подряд и лишь в четверг немного просели после сообщения о резком увеличении числа инфицированных и погибших в Китае.