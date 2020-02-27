Частные инвесторы заразились рыночным вирусом

Рост числа зарегистрированных случаев заболевания в Китае стал замедляться в феврале. Инвесторы провели аналогии с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 г. Когда стало ясно, что распространение вируса взято под контроль (о чем и должно свидетельствовать снижение прироста числа заболевших), рынки восстановились. Многие надеялись и на фискальный стимул, положительное влияние которого в виде дополнительной ликвидности и поддержки экономической активности будет ощущаться дольше I квартала, к концу которого ситуация должна была нормализоваться.