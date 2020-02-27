Частные инвесторы заразились рыночным вирусом
Неожиданный рост числа заболевших коронавирусом за пределами Китая (в Южной Корее, Италии и Иране) привел к резкому падению на мировых фондовых рынках в начале этой недели. Индексы США и панъевропейский STOXX 600, неделей ранее обновившие исторические максимумы, опустились на уровень начала-середины декабря. Туда же откатились и российские индексы.
Рост числа зарегистрированных случаев заболевания в Китае стал замедляться в феврале. Инвесторы провели аналогии с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 г. Когда стало ясно, что распространение вируса взято под контроль (о чем и должно свидетельствовать снижение прироста числа заболевших), рынки восстановились. Многие надеялись и на фискальный стимул, положительное влияние которого в виде дополнительной ликвидности и поддержки экономической активности будет ощущаться дольше I квартала, к концу которого ситуация должна была нормализоваться.