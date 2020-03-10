Минфин уходит с рынка госдолга

У Минфина сейчас нет критической необходимости занимать по непривлекательным рыночным условиям, согласен главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: с одной стороны, в бюджете остаются средства с прошлого года, с другой стороны, потребности бюджета в заимствованиях будут восполняться ослаблением курса рубля. По оценкам Покатовича, падение нефтяных цен до $25–33 может отразиться ослаблением рубля до 77–85 руб. за доллар. Продажа валюты из ФНБ при текущих масштабах снижения цен на нефть также будет абсорбировать часть давления на бюджет. У Минфина есть много времени для того, чтобы дождаться нормализации рыночной конъюнктуры и возобновить размещение ОФЗ в более комфортных условиях, считает Покатович: он может воздерживаться от аукционов в перспективе до конца марта – середины апреля.