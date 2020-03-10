Минфин уходит с рынка госдолга
Министерство финансов приостанавливает размещение ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках, говорится в сообщении Минфина. Аукцион отменяется в целях избежания избыточного давления на долговой рынок, а также потому, что у Минфина есть необходимый размер ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств.
Традиционно аукционы ОФЗ проходят по средам. Прошлый аукцион – 4 марта – Минфин также отменил из-за волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Теперь к коронавирусу добавился обвал цен на нефть из-за развала 6 марта сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи: в понедельник, 9 марта, цена барреля нефти Brent упала в моменте на 30% до $31,29 в ответ на решение Саудовской Аравии увеличить добычу и предоставить скидки покупателям. На 13.00 баррель Brent стоил $36,6.
Во вторник индекс гособлигаций Московской биржи потерял 3,24%, достигнув 145,05 пункта.
Доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 0,31 п. п. до 6,4%.
Рубль на открытии торгов на Московской бирже во вторник после трех выходных упал: первые сделки с долларом прошли на уровне 72,25 руб., что выше закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки с евро прошли по 81,89 руб. (+4,39 руб. к закрытию пятницы). К 14.00 рубль укрепился до 71 руб., евро – 80,5 руб.
Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 7,9–8,6%, позже он скорректировался до 3,6–7,6%. Сильнее всего дешевеют бумаги нефтегазовых компаний: «Роснефти» (-12,4%), «Лукойла» (-12,2%), «Татнефти» (-10,9%). Рост наблюдается у «Норникеля» (+5,6%), TCS (+5,2%), «Северстали» (+3,7%), «Алросы» (+2,7%), «Яндекса» (+1,5%).
Паника среди инвесторов уже помешала Минфину удачно разместить пятилетние бумаги 26 февраля: Министерство разместило их под 5,84% годовых только на 9,1 млрд руб. при спросе в 13,3 млрд руб.
Но свой план Минфин уже почти выполнил: при цели в 600 млрд руб. в I квартале Минфин уже привлек чуть более 500 млрд руб.
Решение Минфина отказаться от размещения ОФЗ выглядит правильным, считает главный аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Из-за сильного падения курса рубля и нервозного состояния на рынке из-за эпидемии и развала ОПЕК+ спрос на ОФЗ упал, нерезиденты выводят средства. Кроме того, появились ожидания того, что ЦБ поднимет ставку на ближайшем заседании, что тоже негативно повлияло на конъюнктуру, считает эксперт.
Сейчас в аукционах ОФЗ нет необходимости, отмечает Порывай: обычно на деньги от продажи ОФЗ Минфин закупал валюту, но на этой неделе покупка валюты на открытом рынке приостановлена из-за падения цены на нефть ниже цены отсечения в бюджетном правиле ($42,4). К тому же план заимствований на январь и февраль был перевыполнен, заключает он.
У Минфина сейчас нет критической необходимости занимать по непривлекательным рыночным условиям, согласен главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: с одной стороны, в бюджете остаются средства с прошлого года, с другой стороны, потребности бюджета в заимствованиях будут восполняться ослаблением курса рубля. По оценкам Покатовича, падение нефтяных цен до $25–33 может отразиться ослаблением рубля до 77–85 руб. за доллар. Продажа валюты из ФНБ при текущих масштабах снижения цен на нефть также будет абсорбировать часть давления на бюджет. У Минфина есть много времени для того, чтобы дождаться нормализации рыночной конъюнктуры и возобновить размещение ОФЗ в более комфортных условиях, считает Покатович: он может воздерживаться от аукционов в перспективе до конца марта – середины апреля.