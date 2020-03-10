ЦБ объявил о мерах поддержки банков из-за коронавируса

Кроме того, ЦБ вводит пониженный коэффициент риска в размере 70% (вместо 100%) для рублевых кредитов компаниям, производящим лекарства и медицинскую технику. Регулятор также отменил надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам, выданным таким компаниям. Коэффициенты риска используются при расчете достаточности капитала банков, от них зависит, с каким весом тот или иной кредит будет давить на капитал (без учета льгот и надбавок на каждые 100 руб. кредита банки должны иметь в капитале минимум 8 руб.). Чем ниже коэффициенты риска по кредитам, тем их больше могут выдать банки при том же размере капитала. Валютные кредиты сейчас взвешиваются с повышенным коэффициентом риска 130% (110% для экспортеров) вместо стандартных 100%.