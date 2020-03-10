ЦБ объявил о мерах поддержки банков из-за коронавируса
ЦБ до 30 сентября планирует дать льготы банкам из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на отдельные отрасли, сообщил регулятор.
Так, если банки реструктурировали кредиты заемщикам из отраслей туризма и транспорта в связи с влиянием коронавируса, то банки могут не ухудшать оценку финансового положения таких заемщиков и не создавать дополнительные резервы под возможные потери по ним.
Кроме того, ЦБ вводит пониженный коэффициент риска в размере 70% (вместо 100%) для рублевых кредитов компаниям, производящим лекарства и медицинскую технику. Регулятор также отменил надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам, выданным таким компаниям. Коэффициенты риска используются при расчете достаточности капитала банков, от них зависит, с каким весом тот или иной кредит будет давить на капитал (без учета льгот и надбавок на каждые 100 руб. кредита банки должны иметь в капитале минимум 8 руб.). Чем ниже коэффициенты риска по кредитам, тем их больше могут выдать банки при том же размере капитала. Валютные кредиты сейчас взвешиваются с повышенным коэффициентом риска 130% (110% для экспортеров) вместо стандартных 100%.
ЦБ также напомнил о возможности не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. Их несоблюдение лишает банки лишь возможности выплачивать дивиденды.
«Российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты», – подчеркивает ЦБ в пресс-релизе. Регулятор совместно с финансовыми организациями следит за влиянием возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. ЦБ готов при необходимости вводить новые меры поддержки.
Ранее 10 марта из-за продолжающегося обвала на финансовых рынках ЦБ объявил, что начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила. Для поддержания ликвидности банковского сектора регулятор также проведет во вторник, 10 марта, аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США до $5 млрд.
В пятницу, после того как Россия и страны ОПЕК не договорились о продлении с 1 апреля ограничений на добычу нефти, началось падении цен на нее. В понедельник цена барреля нефти Brent снижалась до $31,27, темпы падения достигали 30% по отношению к предыдущим торгам. К 10.55 мск 10 марта стоимость барреля Brent составляет $36,03.
Кредитный риск может реализоваться для банковской системы из-за значительного ухудшения финансового положения заемщиков, особенно из тех отраслей, которые уже находятся в фазе падения спроса: туристической индустрии, авиаперевозок, автомобилестроения, следует из комментария рейтингового агентства НКР. В сочетании c сокращением экспорта и импорта и общим спадом экономической активности банковский сектор может столкнуться с ухудшением качества кредитного портфеля, говорится там же. Однако агентство не ожидает столь же существенного роста доли проблемных кредитов, как в 2015–2016 гг., поскольку произошедшая за последние годы расчистка банковского сектора вывела из него значительную часть откровенно токсичных активов.
В свою очередь, ухудшение качества кредитного портфеля и досоздание резервов под проблемные активы отрицательно скажутся на прибыли банков и увеличат давление на капитал, скорее всего, уже в этом году, полагает НКР.