Торги на Московской бирже начались с обвала рубля
Рубль на открытии торгов на Московской бирже ослабевает. Первые сделки с долларом прошли на уровне 72,25 руб., что выше закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки с евро прошли по 81,89 руб. (выше на 4,39 руб. уровня закрытия в пятницу). К 10.15 мск за доллар давали 71,78 руб. За евро – 81,40 руб. Через час после начала торгов курс доллара был 71,9 руб., евро – 81,85 руб.
Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 7,9–8,6%. Сильнее всего дешевеют бумаги «Лукойла» (-15,35%), «Татнефти» (-15,31%), «Мечела» (-7,29%) и «Роснефти» (-13,68%). Рост наблюдается у Polymetal (+8,27%), TCS (+5,18%), префов «Сургутнефтегаза» (+4,44%), «Полюса» (+3,47%).
Накануне, когда Московская биржа отдыхала из-за праздников, распродажи прошли и на других мировых площадках. Индекс S&P 500 упал на 7,6%, панъевропейский Euro Stoxx 600 – на 7,5%, японский Nikkei – 5,1% (но во вторник прибавил 0,85%). Депозитарные расписки «Роснефти» на Лондонской бирже потеряли 21,43%, «Лукойла» – 22,13%, «Татнефти» – 20,14%, «Сургутнефтегаза» – 19,18%. Бумаги Сбербанка подешевели на 18,01%, «Газпрома» – на 17%.
Индекс Мосбиржи по состоянию на 10.26 снижается на 7,29 до 2517,72 пункта, индекс РТС – на 12,57% до 1099,84 пункта.
Причиной падения стал провал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран – экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Cделка перестанет действовать с 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник подешевела на 30% еще на открытии. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%).
Перед началом торгов ЦБ объявил о мерах поддержки рубля и финансового рынка. Регулятор начнет упреждающие продажи иностранной валюты по бюджетному правилу, а также проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Котировки нефти испытали двойной удар, говорит начальник управления акций и срочных инструментов УК «Открытие» Виталий Исаков: ожидаемый значительный рост предложения с 1 апреля и фактическое сильное снижение спроса из-за экономических последствий глобальной борьбы с коронавирусом.
Это естественная реакция на новости о столь резком снижении нефтяных котировок на и без того нервном из-за коронавируса фондовом рынке, считает управляющий активами УК «Система капитал» Константин Асатуров. «Рынки сейчас в принципе очень избирательны к негативу – реагируют на новости о распространении вируса в Италии и Иране, но практически игнорируют спад заболеваемости в Китае, а ведь это может быть даже более важно с точки зрения сырьевого спроса и вклада Китая в мировые темпы экономического роста», – рассуждает он.
«Никто не был готов к такому сильному движению нефтяных котировок, это грозит эффектом домино. Сначала потери начнут нести нефтяные компании, за ними – работающие с ними финансовые институты, затем на рынке начинают срабатывать маржин-коллы по широкому кругу бумаг», – говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Обвал на российском рынке был вопросом времени, а праздники лишь дали дневную отсрочку, констатирует он.
Индекс российских депозитарных расписок, торгующихся на Лондонской бирже, потерял порядка 17% на торгах в понедельник, а с учетом ослабления рубля такая динамика предполагает примерно 10%-ное снижение рублевых котировок, рассуждает Исаков.
Но фактическое снижение цен на Московской бирже может оказаться меньше, так как локальные участники рынка в целом более готовы нести российский риск по сравнению с нерезидентами, надеется он. Небольшое улучшение конъюнктуры на глобальных рынках также может сыграть на руку отечественным бумагам, добавляет Исаков: фьючерсы на индекс S&P 500 утром во вторник торгуются на 4–5% выше минимальных отметок вторника (2820 п.), фьючерсы на Brent – на 19% выше ($36,75).
Курс установится на уровне 75 руб. за доллар и 85 руб. за евро, говорил Кабаков перед открытием биржи, в начале торгов рубль может подешеветь и сильнее, но затем, скорее всего, немного скорректируется. Среди акций под давлением прежде всего будут находиться акции нефтяных компаний и Сбербанка как наиболее популярной бумаги среди нерезидентов, предполагал он. Не исключено, что по ряду бумаг, упавших слишком сильно, бирже придется приостановить торги и ввести дискретные аукционы, продолжает Кабаков.
Биржа переводит торги в режим дискретного аукциона при изменении в течение 10 минут цен индекса Мосбиржи на 15% или отдельных акций из индекса на 20%. Такие торги проводятся только в течение получаса, в день проводится не более двух дискретных аукционов. При сильном отклонении других акций вне индекса с частичным обеспечением биржа расширяет границы ценового коридора в индивидуальном порядке. Котировки наименее ликвидных акций (где требуется полное обеспечение) по правилам биржи могут меняться в пределах 40% за день – система не примет заявку за пределами этого лимита.
Некоторые участники рынка при таких обвалах котировок вынуждены продавать рискованные активы против своего желания из-за оттоков клиентских средств, настояний риск-менеджера, следования алгоритмическим системам торговли – без оглядки на фундаментально оправданную справедливую стоимость, сетует Исаков.
Впрочем, отдельные профучастники могут, напротив, воспользоваться ситуацией, чтобы купить подешевевшие российские активы, хотя их покупки, конечно, не спасут рынок от падения, предполагает Асатуров. Он ждет небольшого отскока на развитых рынках, менее зависимых от нефтяных котировок, уже в ближайшие дни, но российские активы, по его мнению, будут оставаться под давлением, пока не прояснится ситуация с нефтью: «Нефтяные котировки рано или поздно отскочат, но предугадать этот момент невозможно». Если Саудовская Аравия, нарастив добычу и предоставив скидки на сырье, сможет тем самым увеличить для других экспортеров нефти «плату» за неучастие в сделке, не исключено, что страны ОПЕК+ вернутся за стол переговоров до конца марта, рассуждает управляющий, признавая, впрочем, что это наиболее оптимистичный сценарий. Кроме того, если рубль сильно ослабнет, это немного поддержит российский рынок, так как он традиционно следует за стоимостью нефти в рублевом выражении, добавляет он.