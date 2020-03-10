Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Впрочем, отдельные профучастники могут, напротив, воспользоваться ситуацией, чтобы купить подешевевшие российские активы, хотя их покупки, конечно, не спасут рынок от падения, предполагает Асатуров. Он ждет небольшого отскока на развитых рынках, менее зависимых от нефтяных котировок, уже в ближайшие дни, но российские активы, по его мнению, будут оставаться под давлением, пока не прояснится ситуация с нефтью: «Нефтяные котировки рано или поздно отскочат, но предугадать этот момент невозможно». Если Саудовская Аравия, нарастив добычу и предоставив скидки на сырье, сможет тем самым увеличить для других экспортеров нефти «плату» за неучастие в сделке, не исключено, что страны ОПЕК+ вернутся за стол переговоров до конца марта, рассуждает управляющий, признавая, впрочем, что это наиболее оптимистичный сценарий. Кроме того, если рубль сильно ослабнет, это немного поддержит российский рынок, так как он традиционно следует за стоимостью нефти в рублевом выражении, добавляет он.