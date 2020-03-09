Падение рубля – это надолго

Меры ЦБ оказывают влияние на курс рубля с некоторой задержкой, добавляет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Ее расчеты показывают: равновесное значение российской валюты – 75 руб. за $1 при цене на нефть в $35 за 1 баррель. У ЦБ и Минфина нет задачи, чтобы рубль сильно отклонялся от равновесного к нефти значения, их задача – нивелировать отток капитала, который могут завтра создать действия резидентов и нерезидентов. Не исключено, что 19 марта рубль подешевеет до 77–78 руб. за $1. Власти попытаются закрепить курс на текущей отметке и не допустить паники, считает Орлова.