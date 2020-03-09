«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье

К результатам встречи ОПЕК+ добавилось заявление агентства Bloomberg о возможном увеличении добычи нефти Саудовской Аравией более чем на 2 млн баррелей в сутки, что не совсем укладывается в изначальную логику картеля о противодействии падению цен. Такие образом, рост мирового производства нефти от текущих уровней может составить 4-5 млн баррелей, на что и среагировали рынки в понедельник утром, однако быстро начали восстанавливаться. Среднегодовая цена комфортная для бюджета Саудовской Аравии явно выше $50 за баррель марки Brent, для сланцевых производителей в США – это $60 за баррель. Трудно представить, что цена за баррель марки Brent будет держаться на уровне ниже $50 продолжительное время, так как это может спровоцировать существенные бюджетные потери стран-экспортеров и снижение маржинальности нефтяных компаний.