«На нефтяном рынке началась настоящая ценовая война». Эксперты об обрушении цен на сырье
Сразу после открытия торгов в понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 30% на бирже ICE в Лондоне. Ее минимальная цена к 7.29 мск составила $31,29 за баррель, максимальной отметки в $37,06 за баррель достигла к 12:57 мск. По состоянию на 15:48 мск стоимость Brent составила $35,05 за баррель. Причиной резкого падения цен стал провал переговоров стран – экспортеров нефти ОПЕК+. Сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения с Россией. Выход из сделки, по данным Bloomberg, лоббировала «Роснефть». В воскресенье стало известно, что Саудовская Аравия, которая прежде настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти, собирается существенно увеличить добычу и предоставит покупателям 20%-ные скидки на сырье. «Ведомости» спросили аналитиков о возможном развитии ситуации на нефтяном рынке.
Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»:
Ситуация на рынке крайне напряженная. Частично ее можно сравнить с ситуацией в 2014 году, когда из-за затоваривания нефтяного рынка цены нефти резко снижались. Однако сейчас все усугубляется спадом экономического роста, а значит и снижением спроса. Это усугубляется тем, что рынок ожидает взрывной рост предложения нефти со стороны стран ОПЕК+, которых уже ничего не сдерживает. Рост предложения в течение 2020 года оценивается в 2-3,9 млн барр./сут. Такой разброс зависит от стратегии Саудовской Аравии, свободные добывающие мощности которой оцениваются в 12,5 млн барр/сут, при уровнях добычи в январе в 9,7 млн барр./сут.
В ближайший квартал вряд ли стоит ожидать значительного улучшения ситуации, безусловно первый шок пройдет, однако низкий спрос и рост предложения продолжат оказывать давление на цены, и самые пессимистические прогнозы в $30 барр. могут вполне оказаться реальностью.
Дмитрий Маринченко, аналитик рейтингового агентства Fitch:
Вряд ли происходящее на рынке вписывается в часть какого-то большого плана — это создаёт риски, в том числе, и для российской экономики, и для российских компаний. При цене ниже 40 долларов в повестку дня вернётся вопрос о повышении налогового бремени для нефтяных компаний. У России нет возможности вести ценовую войну, так как ограничены возможности по наращиванию добычи. Решение о наращивании добычи приняла Саудовская Аравия, причём сложно сказать, чего в нем больше — желания вернуть Россию в орбиту ОПЕК+, эмоций или желания убить сланцевую добычу со второй попытки (первая, предпринятая ОПЕК в 2014-16 гг, провалилась).
Василий Танурков, Аналитик АКРА:
Саудиты были очень недовольны провалом переговоров: они уже резко снизили цены на свою нефть. Российские компании готовятся увеличивать добычу. И это происходит на фоне сильного падения спроса на сырье. Все это может создать настолько большой избыток нефти, что цены могут опуститься довольно низко. Похоже, что на нефтяном рынке началась настоящая ценовая война. Стоит ли рассчитывать, что низкие цены выдавят американцев с рынке? Можно. Но какой ценой? При этом стоит понимать, что компании-производители сланцевой нефти — крупные работодатели в США, поэтому правительство вряд ли допустит массовые банкротства.
Антон Усов, руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора:
Ситуация на рынке — это паника. Конкретно на нефтяном рынке этому способствуют следующие факторы: отсутствие консенсуса по судьбе углеводородного топлива в долгосрочной перспективе, падение краткосрочного спроса из-за короновируса и развал ОПЕК+. Думаю, диапазон 6 месяцев снижения и стагнации цены выглядит вероятным. Мне кажется, переговорная позиция вырабатывалось до полного понимания влияние вируса и вызванного им краткосрочного падения спроса. По моему мнению, война началась, но победителей среди стран производителей не будет. Стоит вернуться к переговорам и способствовать стабилизации рынка, хотя в краткосрочной перспективе это затруднительно.
Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер»:
На наш взгляд, такой эффект в ценах при фактической ликвидации механизма ОПЕК+ был очевиден для большинства экспортеров. Наиболее крупные участники сделки сигнализируют о своей готовности к активному наращиванию добычи. Вероятно, что с апреля на нефтяной рынок вернутся ценовые войны. Осознание того, что события на нефтяном рынке могут развиваться по такому сценарию, стало мощнейшим драйвером распродаж нефтяного актива. С учетом того, что риски дальнейшего усиления давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора остаются актуальными, нефть может продолжить снижение, до уровней 20-25$. При отсутствии новых всплесков пессимизма на рынках нефть может реализовывать движения в широком диапазоне 30-40$ в ближайшее время»
Елена Ананькина, старший директор S&P Global Ratings:
Рынок явно вошел в зону турбулентности, всем пора пристегнуть ремни безопасности. Что касается предсказуемости последствий разрыва соглашений ОПЕК+, трудно даже представить себе, чтобы хоть для кого-то падение цен на нефть и курса рубля могло стать неожиданностью. Цены на нефть падают в то самое время, когда риски замедления мировой экономики, энергопереход и теперь еще вспышки коронавируса давят на цены других традиционных для России экспортных энергоресурсов — угля и газа. Пока низкая себестоимость добычи и косвенное хеджирование через налоги и курс рубля в какой-то степени защищает показатели крупных российских нефтяных компаний, ситуация на мировых финансовых рынках скорее угрожает небольшим компаниям разных отраслей с незахеджированным валютным долгом.
Александр Губарев, директор департамента аудиторских услуг Deloitte:
К результатам встречи ОПЕК+ добавилось заявление агентства Bloomberg о возможном увеличении добычи нефти Саудовской Аравией более чем на 2 млн баррелей в сутки, что не совсем укладывается в изначальную логику картеля о противодействии падению цен. Такие образом, рост мирового производства нефти от текущих уровней может составить 4-5 млн баррелей, на что и среагировали рынки в понедельник утром, однако быстро начали восстанавливаться. Среднегодовая цена комфортная для бюджета Саудовской Аравии явно выше $50 за баррель марки Brent, для сланцевых производителей в США – это $60 за баррель. Трудно представить, что цена за баррель марки Brent будет держаться на уровне ниже $50 продолжительное время, так как это может спровоцировать существенные бюджетные потери стран-экспортеров и снижение маржинальности нефтяных компаний.