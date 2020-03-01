Нефтегазовый сектор переживает свой Перл-Харбор

Частично плохие результаты сектора объясняются падением цены нефти в этом году на 24% – из страхов, что эпидемия коронавируса помешает росту мировой экономики. Страдают не только компании США. С начала года по 19 февраля отраслевой индекс MSCI ACWI Energy (акции энергетических компаний, входящих в общемировой индекс MSCI AC World) показал худший, по подсчетам BofA, результат (-8,5%), хотя в минусе было лишь четыре из 13 секторов. Рыночная капитализация Saudi Aramco, составившая в декабре, при первичном размещении акций, $1,7 трлн и быстро выросшая до $2 трлн, сейчас – $1,8 трлн.