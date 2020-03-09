Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. На момент публикации майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель, подешевев на 27%. Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.
Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и «не ОПЕК» будут сняты.