Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. На момент публикации майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель, подешевев на 27%. Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%).