Чиновники предложили продавать алкоголь онлайн и в заповедниках

Одна из инициатив – разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн. Дискуссия об онлайн-торговле идет уже давно, а Минфин еще в прошлом году разработал законопроект о поэтапном внедрении интернет-торговли. Проект был направлен в правительство, но пока так и не был согласован. Противником всегда был Минздрав, опасающийся роста потребления алкоголя. Его пресс-служба не ответила на запрос.