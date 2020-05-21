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Чиновники предложили продавать алкоголь онлайн и в заповедниках

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Екатерина Бурлакова Татьяна Романова
Максим Стулов / Ведомости

Минфин и Минпромторг предлагают упростить правила торговли алкоголем. Предложения содержатся в проекте Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики от 19 мая. «Ведомости» ознакомились с копией проекта, ее подлинность подтвердили федеральный чиновник и человек, знакомый с содержанием документа. Представители Минфина и Минпромторга на запросы не ответили. В документе указана позиция Минэкономразвития на этот счет: предложения требуют дополнительной проработки. «Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.

Одна из инициатив – разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн. Дискуссия об онлайн-торговле идет уже давно, а Минфин еще в прошлом году разработал законопроект о поэтапном внедрении интернет-торговли. Проект был направлен в правительство, но пока так и не был согласован. Противником всегда был Минздрав, опасающийся роста потребления алкоголя. Его пресс-служба не ответила на запрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных