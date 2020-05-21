Чиновники предложили продавать алкоголь онлайн и в заповедниках

Чиновники предложили продавать алкоголь онлайн и в заповедникахЭто поддержит бизнес при восстановлении от коронавируса
Минфин и Минпромторг предлагают упростить правила торговли алкоголем. Предложения содержатся в проекте Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики от 19 мая. «Ведомости» ознакомились с копией проекта, ее подлинность подтвердили федеральный чиновник и человек, знакомый с содержанием документа. Представители Минфина и Минпромторга на запросы не ответили. В документе указана позиция Минэкономразвития на этот счет: предложения требуют дополнительной проработки. «Ведомости» направили запрос в Минэкономразвития.
Одна из инициатив – разрешить магазинам, кафе и ресторанам торговать алкоголем онлайн. Дискуссия об онлайн-торговле идет уже давно, а Минфин еще в прошлом году разработал законопроект о поэтапном внедрении интернет-торговли. Проект был направлен в правительство, но пока так и не был согласован. Противником всегда был Минздрав, опасающийся роста потребления алкоголя. Его пресс-служба не ответила на запрос.