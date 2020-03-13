Минфин вновь предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем

Минфин предлагает поэтапно разрешать интернет-торговлю спиртным. До 1 января 2021 г. разрешается продавать российские и зарубежные вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе до 2023 г. планируется подключить к онлайн-торговле производителей и оптовых поставщиков алкоголя, в том числе и производители пива. Но только тех, чье оборудование зарегистрировано в государственном реестре, а на производстве установлены счетчики измерения и учета готовой продукции. Такие есть у всех легальных производителей вина и крепкого алкоголя, а также у крупных производителей пива. Мелкие производители пива, сидра, медовухи и проч. не устанавливают счетчики. Соответственно, и торговать в сети они не смогут.