Минфин вновь предлагает легализовать интернет-торговлю алкоголем
Минфин разработал и внес в правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем. На прошлой неделе он обсуждался на рабочей группе при правительстве, в которую входят представители бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько участников рабочей группы. «Ведомости» ознакомились с копией законопроекта, его подлинность подтвердил участник рабочей группы.
Минфин предлагает поэтапно разрешать интернет-торговлю спиртным. До 1 января 2021 г. разрешается продавать российские и зарубежные вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе до 2023 г. планируется подключить к онлайн-торговле производителей и оптовых поставщиков алкоголя, в том числе и производители пива. Но только тех, чье оборудование зарегистрировано в государственном реестре, а на производстве установлены счетчики измерения и учета готовой продукции. Такие есть у всех легальных производителей вина и крепкого алкоголя, а также у крупных производителей пива. Мелкие производители пива, сидра, медовухи и проч. не устанавливают счетчики. Соответственно, и торговать в сети они не смогут.
Некоторые представители бизнеса выступают за продажи в сети крафтового пива. На рабочей группе законопроект был согласован с условием доработки, говорит сопредседатель группы и директор Центра развития потребительского рынка бизнес-школы «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев. Необходимо легализовать онлайн-торговлю крафтового пива сидра и т.д. одновременно с остальными. Законопроект Минфина отсекает от сети 1200 небольших пивоваренных компаний, занимающих около 3% рынка. Это несправедливо, согласен другой член рабочей группы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.
Именно небольшим производителям сложнее всего попасть на полки торговых сетей, а власти многих регионов начали борьбу с магазинами разливного. Это также противоречит концепции снижения злоупотребления алкоголем – продажу крепкого алкоголя разрешают, а слабоалкогольные напитки ограничивают, возмущается Небольсин.
Распространение закона на производителей пива, не включенных в реестр и без счетчиков, не предполагалось изначально, говорит представитель Минфина. Иначе будет невозможно отследить «случаи злоупотреблений и нарушений». А поэтапный допуск продавцов алкоголя в сеть нужен, чтобы создать и протестировать информационную инфраструктуру, а также проанализировать практику интернет — торговли алкоголем и т.д. Пресс-служба правительства на запрос «Ведомостей» не ответила.
Закон об онлайн-торговле алкоголем разрабатывается уже несколько лет. Цель инициативы – развитие легальной интернет-торговли алкоголем, всех торговцев Росалкогольрегулирование будет вносить в специальный реестр, говорится в пояснительной записке Минфина. Несмотря на запрет, алкоголь и так нелегально продается в интернете – продажи составляют 2-3 млрд руб. в год. Создание легального рынка вытеснит такие компании и позволит контролировать безопасность продукции, считает Минфин.
Крупные производители алкоголя поддерживают законопроект. Онлайн-торговля – это мировой тренд, она быстро растет во многих странах Европы, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Можно рассчитывать, что 1-2% продаж пива перетечет в онлайн. В европейских странах онлайн-продажи алкоголя ежегодно растут на 7-8%, добавляет председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Президент Союза производителей алкогольной продукции и вице-президент холдинга «Руст» Игорь Косарев рассчитывает, что законопроект будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию и вступит в силу с 1 июля. Он указывает, что продажи алкоголя в сети позволят стимулировать развитие рынка онлайн-торговли продуктами питания в целом. Благодаря спиртному увеличится средний чек покупки продовольствия в онлайн-магазинах. Это позволить снизить удельную стоимость доставки, а, следовательно, сделать покупки продовольствия в сети доступнее. Это избавит россиян от необходимости тратить время на посещение магазинов и будет стимулировать развитие легального рынка алкоголя, резюмирует Косарев. С ним согласен и президент одного из крупнейших дистрибуторов алкоголя в России Simple Максим Каширин.
Главным противником легализации онлайн-продаж алкоголя всегда выступал Минздрав, поскольку, по его мнению, это повысит доступность алкоголя. Позиция не изменилась. Минздрав по-прежнему против продажи алкогольной продукции через интернет, сказал его представитель.
Опасения по поводу алкоголизации населения преувеличены – торговать будут легальные производители, по ночам купить алкоголь будет нельзя, также исключена и продажа несовершеннолетним, говорит Каширин. На интернет — торговлю алкоголем предлагается распространить все ограничения и запреты, которые уже действуют в российском законодательства, добавляет представитель Минфина. Каширин также указывает, что за рубежом в сети приобретают, прежде всего, премиальный алкоголь. Онлайн-торговля перспективна для продажи премиальной и супер-премиальной продукции, которую сложно продавать через крупные сети, согласен президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.