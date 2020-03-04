В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

AB InBev Efes (крупнейший производитель пива в России 2019 г.) против наделения региональных властей полномочиями по ограничению времени и мест продаж, это может привести к серьезным перегибам на местах, росту коррупционной составляющей, плохо сказаться на конкуренции и предпринимательской активности, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев. В итоге могут пострадать и добросовестные полноформатные заведения. Надо ввести классификацию заведений, чтобы отличать реальный общепит от заведений, которые под него маскируются.