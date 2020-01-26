Бизнес

Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье

Причина – новый местный закон о торговле пивом
Екатерина Бурлакова
Магазины разливного пива массово закроются в Подмосковье. Причина – новый местный закон о торговле пивом /Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Общественная организация «Опора России» попросила руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева проверить, не противоречат ли закону о конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом в Московской области.

Закон вступит в силу 1 июня 2020 г., он ограничит торговлю пивом, сидром и медовухой в магазинах в жилых домах. «Ведомости» ознакомились с письмом «Опоры России». Его подлинность подтвердил представитель организации, а представитель ФАС подтвердил получение.

В Московской области, оценивает «Опора России», может закрыться свыше 1500 магазинов разливного пива в жилых домах. Запрет коснется точек со входом со двора или торца дома, так же как и в помещениях, переведенных в нежилые. А разливное пиво будет вовсе нельзя продавать в жилых домах.

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