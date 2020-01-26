Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье

В Московской области, оценивает «Опора России», может закрыться свыше 1500 магазинов разливного пива в жилых домах. Запрет коснется точек со входом со двора или торца дома, так же как и в помещениях, переведенных в нежилые. А разливное пиво будет вовсе нельзя продавать в жилых домах.