Магазины разливного пива могут массово закрыться в Подмосковье
Общественная организация «Опора России» попросила руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева проверить, не противоречат ли закону о конкуренции региональные ограничения на торговлю пивом в Московской области.
Закон вступит в силу 1 июня 2020 г., он ограничит торговлю пивом, сидром и медовухой в магазинах в жилых домах. «Ведомости» ознакомились с письмом «Опоры России». Его подлинность подтвердил представитель организации, а представитель ФАС подтвердил получение.
В Московской области, оценивает «Опора России», может закрыться свыше 1500 магазинов разливного пива в жилых домах. Запрет коснется точек со входом со двора или торца дома, так же как и в помещениях, переведенных в нежилые. А разливное пиво будет вовсе нельзя продавать в жилых домах.