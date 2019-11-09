В России стали пить меньше пива

Российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8% до 171,1 млн дал. Производство снизилось на 5,6% до 177 млн дал. Суммарно за девять месяцев 2019 г. эти показатели сократились на 1 и 0,7% – до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно. Исследовательская компания Nielsen отмечает не столь драматичное снижение продаж в III квартале – на 1% в натуральном выражении, но ее подсчеты учитывают только продажи в городах.