В России стали пить меньше пива
Российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8% до 171,1 млн дал. Производство снизилось на 5,6% до 177 млн дал. Суммарно за девять месяцев 2019 г. эти показатели сократились на 1 и 0,7% – до 486,4 млн и 522,6 млн дал соответственно. Исследовательская компания Nielsen отмечает не столь драматичное снижение продаж в III квартале – на 1% в натуральном выражении, но ее подсчеты учитывают только продажи в городах.
Продажи сокращаются из-за высокой базы прошлого года, когда в России в июне-июле проходил чемпионат мира по футболу, а погода была более теплой, говорит директор по работе с клиентами «Nielsen Россия» Ольга Дашкевич. На прохладную погоду в этом году и эффект высокой базы из-за прошлогоднего чемпионата мира ссылается и «Балтика» (входит в Carlsberg Group).
Продажи падают у всех крупнейших производителей. AB InBev Efes свои данные по России не раскрывает, но признает падение продаж и производства из-за плохой погоды в июле-августе. Продажи Heineken в III квартале сократились на 4–6%, сообщала компания. Продажи Carlsberg – на 12%, сообщал на телеконференции президент компании Кеес т'Харт.
У «Балтики» была и другая причина снижения продаж: компания повышала цены в конце 2018 г. и начале 2019 г., говорит представитель компании. Это часть долгосрочной стратегии: «Балтика» повышала цены, чтобы компенсировать рост себестоимости и поддержать необходимый уровень рентабельности. В итоге в III квартале выручка на литр продукции выросла на 3,6%, за девять месяцев – на 4,1%. В дальнейшем компания будет наращивать продажи, чтобы преодолеть негативную динамику, в том числе и за счет увеличения промоактивностей, говорит представитель «Балтики».
В то же время растет продажа разливного и безалкогольного пива, причем в некоторых регионах – двузначными темпами, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев: «Появляется все больше сортов разливного пива, растут его продажи через специализированные магазины, появляется все больше мелких производителей. Продажи безалкогольного пива тоже растут, хотя и небольшими темпами». Директор по корпоративным вопросам Heineken в России Кирилл Болматов отмечает, что растут также продажи пива с разными вкусами – сорта с фруктовыми добавками, ароматизированное пиво.
Продажи пивных напитков в III квартале сократились на 17,8% до 19,4 млн дал, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Это связано с тем, что государство успешно борется со слабоалкогольными коктейлями, которые продаются под видом пивных напитков, считает он. Продажи сидра, медовухи, пуаре сократились на 9,5% до 1,8 млн дал – это произошло из-за высокой базы прошлого года, отмечает эксперт. По его прогнозу, продажи всех этих напитков – пива, пивных напитков, сидра и пуаре – по итогам 2019 г. будут в небольшом минусе, а производство будет чуть выше показателей прошлого года.