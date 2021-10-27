Крупнейшие фармдистрибуторы увеличили продажи лекарств государству

Согласно рейтингу фармдистрибуторов DSM Group за первое полугодие 2021 г., все три компании входят в пятерку крупнейших игроков на рынке поставщиков лекарств. За отчетный период сумма продаж у «Пульса» составляла 123,5 млрд, у «Протека» – 111,7 млрд и у «Гранд капитала» – 50,3 млрд руб. К лидерам этого сегмента DSM Group относит и «Р-фарм» Алексея Репика (86 млрд руб.). Но если последний и так специализируется на поставках лекарств для госзаказчиков, то эти три компании до последнего времени работали в основном с аптечными сетями. Представитель «Пульса» подтвердил «Ведомостям», что лидерство дистрибутора обусловлено именно коммерческим сектором, которым, впрочем, «рынок не ограничивается». Поэтому очевидным способом дальнейшего роста он называет освоение бюджетного сегмента. Это, по его словам, связано с тем, что государственный рынок в последние годы растет быстрее аптечного, поэтому компания намерена занять в этом секторе «одну из лидирующих ролей». Представители «Протека» и «Гранд капитала» комментариев не предоставили.