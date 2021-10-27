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Крупнейшие фармдистрибуторы увеличили продажи лекарств государству

Сегмент госзакупок растет почти в 2,5 раза быстрее коммерческого
Мария Котова
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие фармацевтические дистрибуторы России за последнее время увеличили продажи в сегменте госзакупок. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», которые проанализировали «Ведомости». Так, ЗАО «Центр внедрения «Протек» (входит в одноименную ГК Вадима Якунина) с января по октябрь (включительно) 2021 г. заключило госконтракты почти на 1 млрд руб., хотя за весь прошлый год их сумма не превышала 600 млн руб. Похожая ситуация и у ООО «ФК «Пульс» Эдуарда Нетылько: 432 млн руб. в 2021 г. против 405 млн руб. годом ранее. ООО «ФК «Гранд капитал» Дениса Ременяко через госзакупки на текущий момент реализовало лекарства на 578 млн руб., хотя еще два года назад сумма госконтрактов у него была почти в 1,5 раза меньше.

Согласно рейтингу фармдистрибуторов DSM Group за первое полугодие 2021 г., все три компании входят в пятерку крупнейших игроков на рынке поставщиков лекарств. За отчетный период сумма продаж у «Пульса» составляла 123,5 млрд, у «Протека» – 111,7 млрд и у «Гранд капитала» – 50,3 млрд руб. К лидерам этого сегмента DSM Group относит и «Р-фарм» Алексея Репика (86 млрд руб.). Но если последний и так специализируется на поставках лекарств для госзаказчиков, то эти три компании до последнего времени работали в основном с аптечными сетями. Представитель «Пульса» подтвердил «Ведомостям», что лидерство дистрибутора обусловлено именно коммерческим сектором, которым, впрочем, «рынок не ограничивается». Поэтому очевидным способом дальнейшего роста он называет освоение бюджетного сегмента. Это, по его словам, связано с тем, что государственный рынок в последние годы растет быстрее аптечного, поэтому компания намерена занять в этом секторе «одну из лидирующих ролей». Представители «Протека» и «Гранд капитала» комментариев не предоставили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных