Крупнейшие фармдистрибуторы увеличили продажи лекарств государству

Крупнейшие фармдистрибуторы увеличили продажи лекарств государствуСегмент госзакупок растет почти в 2,5 раза быстрее коммерческого
Крупнейшие фармацевтические дистрибуторы России за последнее время увеличили продажи в сегменте госзакупок. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса», которые проанализировали «Ведомости». Так, ЗАО «Центр внедрения «Протек» (входит в одноименную ГК Вадима Якунина) с января по октябрь (включительно) 2021 г. заключило госконтракты почти на 1 млрд руб., хотя за весь прошлый год их сумма не превышала 600 млн руб. Похожая ситуация и у ООО «ФК «Пульс» Эдуарда Нетылько: 432 млн руб. в 2021 г. против 405 млн руб. годом ранее. ООО «ФК «Гранд капитал» Дениса Ременяко через госзакупки на текущий момент реализовало лекарства на 578 млн руб., хотя еще два года назад сумма госконтрактов у него была почти в 1,5 раза меньше.
Согласно рейтингу фармдистрибуторов DSM Group за первое полугодие 2021 г., все три компании входят в пятерку крупнейших игроков на рынке поставщиков лекарств. За отчетный период сумма продаж у «Пульса» составляла 123,5 млрд, у «Протека» – 111,7 млрд и у «Гранд капитала» – 50,3 млрд руб. К лидерам этого сегмента DSM Group относит и «Р-фарм» Алексея Репика (86 млрд руб.). Но если последний и так специализируется на поставках лекарств для госзаказчиков, то эти три компании до последнего времени работали в основном с аптечными сетями. Представитель «Пульса» подтвердил «Ведомостям», что лидерство дистрибутора обусловлено именно коммерческим сектором, которым, впрочем, «рынок не ограничивается». Поэтому очевидным способом дальнейшего роста он называет освоение бюджетного сегмента. Это, по его словам, связано с тем, что государственный рынок в последние годы растет быстрее аптечного, поэтому компания намерена занять в этом секторе «одну из лидирующих ролей». Представители «Протека» и «Гранд капитала» комментариев не предоставили.