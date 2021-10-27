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Что такое аэродромы совместного базирования

Представителям Росавиации поручено договориться с военными
Владислав Новый Анастасия Львова
Общие затраты на создание и вывод на рынок беспилотных грузовых авиаперевозок составят 6,9 млрд руб. / Марина Лысцева / ТАСС

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации и АО «Почта России» до 30 ноября провести обсуждение с Минобороны России вопроса использования аэродромов совместного базирования в рамках проекта по беспилотной аэродоставке грузов. Об этом говорится в протоколе совещания, с копией которого ознакомились «Ведомости».

«По официальным каналам в Минобороны материалы по этому вопросу не поступали», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобороны.

Представитель пресс-службы Минтранса подтвердил «Ведомостям», что такое поручение было дано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных