Что такое аэродромы совместного базирования

Заместитель министра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации и АО «Почта России» до 30 ноября провести обсуждение с Минобороны России вопроса использования аэродромов совместного базирования в рамках проекта по беспилотной аэродоставке грузов. Об этом говорится в протоколе совещания, с копией которого ознакомились «Ведомости».