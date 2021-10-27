Что такое аэродромы совместного базирования

Что такое аэродромы совместного базированияПредставителям Росавиации поручено договориться с военными
Заместитель министра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации и АО «Почта России» до 30 ноября провести обсуждение с Минобороны России вопроса использования аэродромов совместного базирования в рамках проекта по беспилотной аэродоставке грузов. Об этом говорится в протоколе совещания, с копией которого ознакомились «Ведомости».
«По официальным каналам в Минобороны материалы по этому вопросу не поступали», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобороны.
Представитель пресс-службы Минтранса подтвердил «Ведомостям», что такое поручение было дано.
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