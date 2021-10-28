Казахстанским майнерам предложат заплатить за электроэнергию из России

Энергосистемы России и Казахстана работают параллельно, а технические перетоки электричества в Казахстан оплачиваются по цене балансирующего рынка (сектора оптовой торговли, где продаются отклонения от планового потребления. – «Ведомости»). Фактически российская генерация стабилизирует работу энергосистемы Казахстана, который практически ничего не доплачивает за это «Интер РАО».