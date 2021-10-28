Казахстанским майнерам предложат заплатить за электроэнергию из России«Интер РАО» намерена наладить коммерческие поставки в эту страну
«Интер РАО» хочет экспортировать электроэнергию в Казахстан, рассказала журналистам руководитель блока трейдинга, член правления «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии РФ) Александра Панина. По ее словам, сейчас впервые обсуждается возможность коммерческой поставки в эту страну в ноябре – декабре 2021 г.
Энергосистемы России и Казахстана работают параллельно, а технические перетоки электричества в Казахстан оплачиваются по цене балансирующего рынка (сектора оптовой торговли, где продаются отклонения от планового потребления. – «Ведомости»). Фактически российская генерация стабилизирует работу энергосистемы Казахстана, который практически ничего не доплачивает за это «Интер РАО».
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