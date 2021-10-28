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Казахстанским майнерам предложат заплатить за электроэнергию из России

«Интер РАО» намерена наладить коммерческие поставки в эту страну
Александр Волобуев Владимир Дзагуто
Внеплановые перетоки с Казахстаном составляют 1–1,5 ГВт в день / Виталий Невар / ТАСС

«Интер РАО» хочет экспортировать электроэнергию в Казахстан, рассказала журналистам руководитель блока трейдинга, член правления «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии РФ) Александра Панина. По ее словам, сейчас впервые обсуждается возможность коммерческой поставки в эту страну в ноябре – декабре 2021 г.

Энергосистемы России и Казахстана работают параллельно, а технические перетоки электричества в Казахстан оплачиваются по цене балансирующего рынка (сектора оптовой торговли, где продаются отклонения от планового потребления. – «Ведомости»). Фактически российская генерация стабилизирует работу энергосистемы Казахстана, который практически ничего не доплачивает за это «Интер РАО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных