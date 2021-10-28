Металлурги попросили Мишустина не вводить повышенные налоги навсегда

Металлурги попросили Мишустина не вводить повышенные налоги навсегдаПовышенный НДПИ будет посильным, но акциз на сталь нужно отменять после 2024 г., считают эксперты
Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повышенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг. Соответствующее письмо от имени ассоциации 20 октября направил ее глава, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (есть у «Ведомостей»).
В письме «Русская сталь» указывает, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».
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