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Металлурги попросили Мишустина не вводить повышенные налоги навсегда

Повышенный НДПИ будет посильным, но акциз на сталь нужно отменять после 2024 г., считают эксперты
Василий Милькин
В письме «Русская сталь» указывает, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера / Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские металлургические компании) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ограничить срок действия повышенной налоговой нагрузки периодом 2022–2024 гг. Соответствующее письмо от имени ассоциации 20 октября направил ее глава, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (есть у «Ведомостей»).

В письме «Русская сталь» указывает, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных