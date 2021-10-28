Металлурги попросили Мишустина не вводить повышенные налоги навсегда

В письме «Русская сталь» указывает, что на совещании бизнеса с правительством 23 сентября рост ставок НДПИ и введение акциза на сталь рассматривались как временная мера для дополнительных изъятий в бюджет. Но во внесенном в Госдуму по итогам совещания законопроекте сроки действия нового механизма не оговариваются, указывает «Русская сталь».