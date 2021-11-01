Гарвардский физик улавливает CO2 из атмосферы на деньги Билла Гейтса

Канадский стартап Carbon Engineering собирается в промышленных масштабах извлекать CO2 из атмосферы и перерабатывать его в синтетическое топливо для автомобилей и кораблей. Компания не одинока в своих разработках. В Швейцарии над похожей технологией трудится стартап Climeworks, в США – Global Thermostat, а в Великобритании при Дэвиде Кэмероне была целая госпрограмма, но незадолго до его ухода в 2016 г. с поста премьер-министра ее финансирование стали сворачивать, и теперь пилотная установка CCS на угольной электростанции Феррибридж заброшена.