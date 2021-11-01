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Гарвардский физик улавливает CO2 из атмосферы на деньги Билла Гейтса

Разработкой технологии стартап Дэвида Кита Carbon Engineering занимается в Канаде
Софья Корепанова
Варвара Гранкова

В Глазго начинает работу открывшаяся вчера 26-я климатическая конференция ООН (COP26, 31 октября – 12 ноября).

Занимающая 4-е место по выбросам парниковых газов Россия предложит на саммите концепцию, что уголь, нефть и газ можно потреблять в одном месте, а связывать парниковые газы в другом, приводит The Bell прогноз Bloomberg. Огромный потенциал для этого есть у российских лесов, которые занимают 20% территории страны. Создание лесных карбоновых ферм и продажа углеродных кредитов позволит продлить использование ископаемого углеводородного топлива.

В марте тот же Bloomberg отмечал, что Канада с ее 3-м местом в мире по площади лесов и экономикой, в значительной степени базирующейся на добыче ископаемого топлива, также создает рынок углеродных кредитов, но система будет работать параллельно с усилиями по достижению углеродной нейтральности к середине века.

Канадский стартап Carbon Engineering собирается в промышленных масштабах извлекать CO2 из атмосферы и перерабатывать его в синтетическое топливо для автомобилей и кораблей. Компания не одинока в своих разработках. В Швейцарии над похожей технологией трудится стартап Climeworks, в США – Global Thermostat, а в Великобритании при Дэвиде Кэмероне была целая госпрограмма, но незадолго до его ухода в 2016 г. с поста премьер-министра ее финансирование стали сворачивать, и теперь пилотная установка CCS на угольной электростанции Феррибридж заброшена.

Carbon Engineering значительно опережает конкурентов, утверждает интернет-издание Canadian Business (до 2016 г. – печатный деловой журнал, издававшийся с 1927 г.). Экспериментальная установка стартапа работает с 2015 г. в окрестностях канадского города Сквомиш. В 2024 г. в Пермском нефтегазоносном бассейне в юго-западной части США начнет работу завод, который ежегодно будет извлекать из воздуха 1 млн т CO2. Проектируется и завод на 0,5–1 млн т на северо-западе Шотландии.

Небо в алмазах

Есть два типа геоинженерных решений для борьбы с потеплением, объяснял основатель Carbon Engineering в интервью на сайте Гарвардского университета. Первый – долгосрочные проекты по удалению CO2 из окружающей среды. Это не только технология Carbon Engineering, сюда же относится идея искусственно повысить содержание железа в Мировом океане, чтобы спровоцировать размножение планктона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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