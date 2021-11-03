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Роман Абрамович выкупит долю Evraz в «Распадской»

Это сделает бизнес Evraz интереснее для инвесторов из-за фактора ESG, говорят эксперты
Василий Милькин
Распределение акций «Распадской» (на фото) между акционерами Evraz может стать наиболее вероятным способом выведения угольного бизнеса за периметр холдинга / Пресс-служба компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 2 ноября сообщила, что удовлетворила ходатайство компании Романа Абрамовича Greenleas International Holdings (GIH) о приобретении 26,74% в угледобывающей компании «Распадская». Оно было подано еще в августе, а решение по нему ФАС вынесено 25 октября.

GIH – крупнейший акционер Evraz (доля 28,64%), другие владельцы – Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%). При этом Evraz принадлежат 90,9% акций «Распадской», еще 6,6% – в свободном обращении и 2,5% – казначейские акции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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