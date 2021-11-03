Роман Абрамович выкупит долю Evraz в «Распадской»Это сделает бизнес Evraz интереснее для инвесторов из-за фактора ESG, говорят эксперты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 2 ноября сообщила, что удовлетворила ходатайство компании Романа Абрамовича Greenleas International Holdings (GIH) о приобретении 26,74% в угледобывающей компании «Распадская». Оно было подано еще в августе, а решение по нему ФАС вынесено 25 октября.
GIH – крупнейший акционер Evraz (доля 28,64%), другие владельцы – Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%). При этом Evraz принадлежат 90,9% акций «Распадской», еще 6,6% – в свободном обращении и 2,5% – казначейские акции.
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