Роман Абрамович выкупит долю Evraz в «Распадской»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 2 ноября сообщила, что удовлетворила ходатайство компании Романа Абрамовича Greenleas International Holdings (GIH) о приобретении 26,74% в угледобывающей компании «Распадская». Оно было подано еще в августе, а решение по нему ФАС вынесено 25 октября.