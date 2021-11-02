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Бизнес

ФАС разрешила компании Абрамовича купить долю в «Распадской»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Романа Абрамовича Greenleas International Holdings Ltd. о приобретении 26,74% угольной компании «Распадская», следует из материалов ведомства.

ФАС приняла решение после того, как было установлено, что сделка, о которой ходатайствовала Greenleas, не приведет к ограничению конкуренции.

Greenleas подала ходатайство на прямую долю в «Распадской» в августе. Компания Абрамовича владеет 28,64% голосующих акций Evraz, еще 19,32% принадлежит Abiglaze Ltd. Александра Абрамова, 9,65% — Crosland Global Limited Александра Фролова, 5,74% — Геннадию Козовому, 3,01% — Максиму Воробьеву.

Evraz входит в число крупнейших производителей стали в мире. Компания планирует до конца текущего года выделить свои угольные активы в отдельный бизнес. Сейчас они консолидированы на базе «Распадской», в которой сталелитейщику принадлежит 93,24% голосующих акций. Evraz ранее заявлял, что в случае выделения намерен распределить акции «Распадской» между своими акционерам пропорционально их долям.

ПАО «Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. По собственным данным, объем годовой добычи компании составляет 24-25 млн т. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила $181 млн (на 74% больше год к году), выручка выросла в 2,1 раза и составила $683 млн. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь" за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база "Распадской" стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных