ФАС разрешила компании Абрамовича купить долю в «Распадской»

ПАО «Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. По собственным данным, объем годовой добычи компании составляет 24-25 млн т. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила $181 млн (на 74% больше год к году), выручка выросла в 2,1 раза и составила $683 млн. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь" за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база "Распадской" стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.