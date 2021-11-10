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В России могут создать пассажирскую судоходную госкомпанию

За освоение господдержки, видимо, будут традиционно бороться ГТЛК и ОСК
Ксения Потаева Дмитрий Гринкевич
Сергей Пивоваров / РИА Новости

В конце сентября на заседании правительственной комиссии по туризму обсуждалась возможность создания единой судоходной госкомпании в качестве заказчика строительства и владельца пассажирских, а также грузопассажирских судов. По итогам совещания Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу и другим заинтересованным организациям было поручено проработать вопрос о целесообразности создания такой компании и источниках ее финансирования (протокол решения есть в распоряжении «Ведомостей»). Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен к 30 ноября.

Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко (председатель правкомиссии) подтвердил обсуждение инициативы. Он уточнил, что пока о формате и деталях реализации говорить преждевременно, поскольку вопрос анализируется в ведомствах. В целом, по его словам, предложение заслуживает проработки, но его целесообразность надо подтвердить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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