В России могут создать пассажирскую судоходную госкомпанию

В конце сентября на заседании правительственной комиссии по туризму обсуждалась возможность создания единой судоходной госкомпании в качестве заказчика строительства и владельца пассажирских, а также грузопассажирских судов. По итогам совещания Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу и другим заинтересованным организациям было поручено проработать вопрос о целесообразности создания такой компании и источниках ее финансирования (протокол решения есть в распоряжении «Ведомостей»). Доклад в правительство по этому вопросу должен быть представлен к 30 ноября.