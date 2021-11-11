Минтранс может отдать сорванный северный завоз судоходной госкомпании

Минтранс может отдать сорванный северный завоз судоходной госкомпанииНо на рынке сейчас просто нет свободных судов для такого проекта, отмечают эксперты
10 ноября глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил создать специализированную государственную судоходную компанию для перевозки социально значимых грузов под управлением Росморречфлота, если сохранится проблема с каботажем в портах Дальнего Востока.
Речь идет о северном завозе – обеспечении территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока жизненно необходимыми товарами, такими как продукты питания и топливо. О проблемах с доставкой более 1000 контейнеров с грузами первой необходимости заявило на прошлой неделе правительство Сахалина.
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