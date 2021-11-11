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Минтранс может отдать сорванный северный завоз судоходной госкомпании

Но на рынке сейчас просто нет свободных судов для такого проекта, отмечают эксперты
Ксения Потаева Максим Иванов
Виталий Аньков / РИА Новости

10 ноября глава Минтранса Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил создать специализированную государственную судоходную компанию для перевозки социально значимых грузов под управлением Росморречфлота, если сохранится проблема с каботажем в портах Дальнего Востока.

Речь идет о северном завозе – обеспечении территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока жизненно необходимыми товарами, такими как продукты питания и топливо. О проблемах с доставкой более 1000 контейнеров с грузами первой необходимости заявило на прошлой неделе правительство Сахалина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных