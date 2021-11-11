Минтранс может отдать сорванный северный завоз судоходной госкомпании

Речь идет о северном завозе – обеспечении территорий Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока жизненно необходимыми товарами, такими как продукты питания и топливо. О проблемах с доставкой более 1000 контейнеров с грузами первой необходимости заявило на прошлой неделе правительство Сахалина.