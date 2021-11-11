«Ашан» надеется поднять онлайн-продажи до 20%

О планах открывать дарксторы в гипермаркетах рассказывал ранее «Ведомостям» президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. Это часть новой концепции ритейлера для повышения эффективности использования торговых площадей. Ассортимент будет состоять из самых популярных товаров сети гипермаркетов. «Сбермаркет» предоставит дарксторам оборудование, программное обеспечение, также организует сборку и быструю доставку заказов. «Сбермаркет» займется и продвижением сайта «Ашана» по модели white label: он будет обслуживать онлайн-витрины ритейлера. В результате клиенты «Ашана» смогут получать заказы в 3 раза быстрее, чем сейчас. Конкретное время они не уточнили. Цель компании – увеличить за два года долю онлайн-продаж с 5 до 20%.