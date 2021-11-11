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«Ашан» надеется поднять онлайн-продажи до 20%

Выручка сети падает не первый год, развитие электронной торговли – шанс сохранить позиции в России, считают аналитики
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

«Ашан» и «Сбермаркет» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили стороны. Они будут совместно развивать доставку продуктов из дарксторов, которые разместятся на территории «Ашанов».

О планах открывать дарксторы в гипермаркетах рассказывал ранее «Ведомостям» президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. Это часть новой концепции ритейлера для повышения эффективности использования торговых площадей. Ассортимент будет состоять из самых популярных товаров сети гипермаркетов. «Сбермаркет» предоставит дарксторам оборудование, программное обеспечение, также организует сборку и быструю доставку заказов. «Сбермаркет» займется и продвижением сайта «Ашана» по модели white label: он будет обслуживать онлайн-витрины ритейлера. В результате клиенты «Ашана» смогут получать заказы в 3 раза быстрее, чем сейчас. Конкретное время они не уточнили. Цель компании – увеличить за два года долю онлайн-продаж с 5 до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных