Booking.com откажется от навязывания ценовой политики российским отелям

30 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая добивалась того, чтобы гостиницы в России могли на своих сайтах и других ресурсах указывать цены ниже тех, что выставляются на Booking.com. Это решение 11 ноября подтвердила апелляционная инстанция, а значит, оно вступило в законную силу. Представитель Booking.com сообщил, что сервис готовится оспорить определение Девятого арбитражного апелляционного суда в следующей инстанции. Заявления на отсрочку вступления решения в силу до результатов рассмотрения в кассации «Ведомости» в картотеке арбитражных дел не обнаружили.