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Booking.com откажется от навязывания ценовой политики российским отелям

К снижению стоимости номеров в гостиницах это не приведет, считают эксперты
Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Booking.com с 30 ноября откажется от навязывания российским отелям ценовой политики. Это следует из писем, которые сервис начал рассылать отечественным гостиницам. «Ведомости» с ними ознакомились. Представитель Booking.com подтвердил, что «сервис занимается прекращением практик паритета цен в России».

30 августа Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая добивалась того, чтобы гостиницы в России могли на своих сайтах и других ресурсах указывать цены ниже тех, что выставляются на Booking.com. Это решение 11 ноября подтвердила апелляционная инстанция, а значит, оно вступило в законную силу. Представитель Booking.com сообщил, что сервис готовится оспорить определение Девятого арбитражного апелляционного суда в следующей инстанции. Заявления на отсрочку вступления решения в силу до результатов рассмотрения в кассации «Ведомости» в картотеке арбитражных дел не обнаружили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных