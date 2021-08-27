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Штраф Booking.com может стать одним из крупнейших в истории ФАС

Служба считает, что агрегатор навязывал гостиницам ценовую политику
Екатерина Бурлакова Антон Филатов
Booking.com «разочарована» решением ФАС /Pascal Rossignol / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на голландскую компанию Booking.com B.V., которая владеет одноименным сервисом бронирования гостиниц, оборотный штраф в размере 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По информации ФАС, агрегатор навязывает гостиницам, отелям и хостелам условие, при котором они не могут устанавливать стоимость на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Служба посчитала, что такие действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц, говорится в ее сообщении. На нарушение обратила внимание общественная организация «Опора России», по заявлению которой и проводилось расследование. В декабре 2020 г. ФАС выдала компании предписание устранить нарушение до 15 февраля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных