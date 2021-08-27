Штраф Booking.com может стать одним из крупнейших в истории ФАС

По информации ФАС, агрегатор навязывает гостиницам, отелям и хостелам условие, при котором они не могут устанавливать стоимость на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. Служба посчитала, что такие действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц, говорится в ее сообщении. На нарушение обратила внимание общественная организация «Опора России», по заявлению которой и проводилось расследование. В декабре 2020 г. ФАС выдала компании предписание устранить нарушение до 15 февраля 2021 г.