Ozon увеличил оборот по итогам 9 месяцев 2021 года на 123%Большая часть продаж у компании пришлась на маркетплейс
Общий оборот от продаж компании Ozon по итогам девяти месяцев 2021 г. составил 271,4 млрд руб., следует из ее финансового отчета. Это на 123% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. 2/3 продаж компании, судя по документу, обеспечил маркетплейс, хотя еще год назад его доля составляла примерно половину оборота Ozon, остальное приходилось на другие сервисы (экспресс-доставку готовых блюд Ozon Express, агентство Ozon Travel, бронирование автомобилей, Ozon Fintech и проч.).
Количество заказов у Ozon по итогам девяти месяцев увеличилось на 196% до 131,2 млн единиц, в III квартале рост этого показателя составил рекордные 239% (56,2 млн). На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей. При этом скорректированный убыток по EBITDA увеличился с 8,1 млрд руб. до 25,2 млрд. Сама компания объясняет это масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также активными затратами на развитие IT, маркетинг и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Операционные показатели Ozon продолжают улучшаться, но финансовые результаты компании все также находятся под давлением активных инвестиций в развитие, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он отмечает, что непроизводственные расходы, затраты на доставку и сортировку и хранение товаров растут быстрее выручки. В итоге EBITDA и чистая прибыль остаются отрицательными. Но эксперт считают такую ситуацию для компании, у которой акценты смещены на занятие доли рынка в ущерб операционной эффективности и рентабельности, нормальной. Со временем она начнет концентрироваться на улучшении маржинальности своего бизнеса, отмечает он.
Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Софья Стрельцова отмечает, что результаты Ozon по результатам III квартала оказались выше ожиданий. Она связывает это с рекордным ростом числа заказов на фоне быстро растущей клиентской базы и существенного повышения частоты заказов. Стрельцова ожидает еще большего роста оборота продаж у компании в следующем квартале и объясняет это тем, что Ozon начал привлекать на платформу самозанятых с октября этого года. Это позволит компании еще больше расширить ассортимент товаров, отмечает Стрельцова.
Ozon, по данным Infoline на первое полугодие 2021 г., занимал 8-е место в рейтинге крупнейших российских ритейлеров. Среди маркетплейсов компания уступает лишь Wildberries. Ее основные акционеры – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok. Год назад компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже, она привлекла в общей сложности $1,2 млрд.