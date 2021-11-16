Ozon увеличил оборот по итогам 9 месяцев 2021 года на 123%

Операционные показатели Ozon продолжают улучшаться, но финансовые результаты компании все также находятся под давлением активных инвестиций в развитие, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Он отмечает, что непроизводственные расходы, затраты на доставку и сортировку и хранение товаров растут быстрее выручки. В итоге EBITDA и чистая прибыль остаются отрицательными. Но эксперт считают такую ситуацию для компании, у которой акценты смещены на занятие доли рынка в ущерб операционной эффективности и рентабельности, нормальной. Со временем она начнет концентрироваться на улучшении маржинальности своего бизнеса, отмечает он.