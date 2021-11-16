Ozon выкупает бывший склад Carlo Pazolini в Саларьеве

В прошлом году она сняла 270 000 кв. м в логопарке «PNK парк Пушкино 2», эта сделка стала крупнейшей на рынке складов за всю его историю. Кроме того, она арендует логистические центры и в других регионах России – на 67 000 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Толмачево» в Новосибирске, на 135 000 кв. м в Чапаевске в Самарской области. Девелопер PNK Group может также построить для ее нужд еще один логистический комплекс на 135 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве.