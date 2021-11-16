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Бизнес / Недвижимость

Ozon выкупает бывший склад Carlo Pazolini в Саларьеве

Компания стала победителем торгов по продаже этого объекта
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в Ozon компания «Интернет решения» стала победителем торгов по продаже многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м (включает 8700 кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в новой Москве. Это следует из протокола, который есть в распоряжении «Ведомостей». При стартовой стоимости объекта в 1,8 млрд руб. эта фирма согласилась заплатить на 30% больше – 2,3 млрд руб., говорит представитель банка «Траст», который выступал его продавцом. Ранее опрошенные «Ведомостями» консультанты говорили, что рыночная стоимость «Саларьево» как раз составляет 2–2,2 млрд руб.

В торгах также принимали участие еще три компании: структуры Level Group Вадима Мошковича, Central Properties и «Элма групп» (специализирующиеся на управлении коммерческой недвижимостью), но свои ценовые предложения делала только последняя.

«Саларьево» ранее принадлежал обувному ритейлеру Carlo Pazolini. В 2017 г. АО «Фирма «Анта», управлявшая сетью, была признана банкротом, а спустя год она закрыла все магазины на территории России. Ее имущество начали распродавать на торгах. Сейчас комплексом владеет ЗПИФ «Саларьево», а его продажей занимается банк «Траст».

Как Ozon планирует использовать «Саларьево», пока точно неизвестно. «Ведомости» ждут ответ на запрос. Скорее всего, объект приобретен для собственных нужд, говорят два консультанта, работавших с этим комплексом. Они не исключают, что со временем Ozon попытается продать «Саларьево» сторонним инвесторам, оставшись при этом его арендатором. Компания действительно в последние годы в основном арендует складские помещения.

В прошлом году она сняла 270 000 кв. м в логопарке «PNK парк Пушкино 2», эта сделка стала крупнейшей на рынке складов за всю его историю. Кроме того, она арендует логистические центры и в других регионах России – на 67 000 кв. м в индустриальном парке «PNK парк Толмачево» в Новосибирске, на 135 000 кв. м в Чапаевске в Самарской области. Девелопер PNK Group может также построить для ее нужд еще один логистический комплекс на 135 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных