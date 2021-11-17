Аэропортовое СП Вексельберга и Троценко пополнится Элистой и Магнитогорском

С мая 2021 г. аэропорт Элисты принадлежит компании «Новапорт инвест»; аэропортом Магнитогорска «Аэропорты регионов» владеют с июня. Годовой пассажиропоток аэропорта в Магнитогорске в 2019 г. (до пандемии COVID-19) превысил 265 000 человек, аэропорт Элисты обслуживает около 100 000 пассажиров в год. Оба аэропорта обладают статусом международного (в Элисте пункт погранпропуска работает на нерегулярной основе), указано в данных Росавиации. При этом за январь – сентябрь 2021 г. статистику по пассажиропотоку в Элисте и Магнитогорске агентство не приводит.