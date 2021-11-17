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Аэропортовое СП Вексельберга и Троценко пополнится Элистой и Магнитогорском

В результате компания будет включать уже шесть аэропортов
Анастасия Львова
На пассажиропотоке небольших аэропортов вполне можно заработать / Яндекс.Карты

«Аэропорты большой страны» (АБС, совместное предприятие аэропортовых холдингов «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко) подали заявки в ФАС о покупке акций аэропортов Элисты и Магнитогорска. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель «Аэропортов регионов». Заявки были отправлены «некоторое время назад», уточнил он. «Ведомости» отправили запросы в ФАС и «Новапорт».

С мая 2021 г. аэропорт Элисты принадлежит компании «Новапорт инвест»; аэропортом Магнитогорска «Аэропорты регионов» владеют с июня. Годовой пассажиропоток аэропорта в Магнитогорске в 2019 г. (до пандемии COVID-19) превысил 265 000 человек, аэропорт Элисты обслуживает около 100 000 пассажиров в год. Оба аэропорта обладают статусом международного (в Элисте пункт погранпропуска работает на нерегулярной основе), указано в данных Росавиации. При этом за январь – сентябрь 2021 г. статистику по пассажиропотоку в Элисте и Магнитогорске агентство не приводит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных