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Можно ли было избежать конфликта вокруг Natura Siberica

С момента смерти основателя в компании дважды поменялось руководство, уволилась значительная часть сотрудников, были приостановлены производство и работа магазинов
Мария Котова
С момента смерти основателя в Natura Siberica дважды поменялось руководство, уволилась значительная часть сотрудников, были приостановлены производство и работа магазинов / Максим Стулов / Ведомости

«Раньше у меня было две слабости: женщины и машины. Теперь остались только машины, потому что женщин я боюсь, они очень опасны», – говорил создатель и основной владелец Natura Siberica Андрей Трубников журналисту Алексею Белякову, написавшему о нем книгу «Бизнес против правил». У Трубникова было три жены, которые после его смерти 7 января 2021 г. вступили в конфликт по поводу наследства, вылившийся в проблемы для всей компании.

С момента смерти основателя в Natura Siberica дважды поменялось руководство, уволилась значительная часть сотрудников, были приостановлены производство и работа магазинов. «Ведомости» выясняли, что мог сделать Трубников, чтобы уберечь компанию от этой ситуации, а также что Natura Siberica может ждать в дальнейшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных