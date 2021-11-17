Можно ли было избежать конфликта вокруг Natura Siberica

Можно ли было избежать конфликта вокруг Natura SibericaС момента смерти основателя в компании дважды поменялось руководство, уволилась значительная часть сотрудников, были приостановлены производство и работа магазинов
«Раньше у меня было две слабости: женщины и машины. Теперь остались только машины, потому что женщин я боюсь, они очень опасны», – говорил создатель и основной владелец Natura Siberica Андрей Трубников журналисту Алексею Белякову, написавшему о нем книгу «Бизнес против правил». У Трубникова было три жены, которые после его смерти 7 января 2021 г. вступили в конфликт по поводу наследства, вылившийся в проблемы для всей компании.
С момента смерти основателя в Natura Siberica дважды поменялось руководство, уволилась значительная часть сотрудников, были приостановлены производство и работа магазинов. «Ведомости» выясняли, что мог сделать Трубников, чтобы уберечь компанию от этой ситуации, а также что Natura Siberica может ждать в дальнейшем.
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