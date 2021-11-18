«Норникель» получил от Ботсваны компенсацию за несостоявшуюся сделку

В 2007 г. «Норникель» купил компанию LionOre с активами в Африке и Австралии за $6,4 млрд (в том числе доли в Nkomati и ботсванской Tati Nickel). В октябре 2014 г. российская компания заключила соглашение с BCL о продаже ей 85% в Tati Nickel и 50% в Nkomati за общую сумму $337 млн. В апреле 2015 г. «Норникель» сообщил о завершении продажи Tati Nickel, не уточняя сумму сделки. В сентябре 2016 г. соглашение стало безусловным, но BCL не завершила сделку.