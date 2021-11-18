«Норникель» получил от Ботсваны компенсацию за несостоявшуюся сделку

«Норникель» получил от Ботсваны компенсацию за несостоявшуюся сделкуНо она, видимо, заметно меньше запрошенных российской компанией $277,4 млн, считают эксперты
«Норильский никель» урегулировал спор с правительством Ботсваны и ботсванской госкомпанией BCL Group из-за сделки по продаже BCL Group африканских активов «Норникеля», в том числе 50% участия в совместном предприятии в ЮАР Nkomati. Об этом российская компания сообщила 18 ноября.
Стороны отказались от претензий друг к другу, а «Норникель» получил согласованную денежную компенсацию (ее размер не раскрывается). В результате компания отозвала свой иск против BCL Group из Лондонского международного третейского суда (LCIA). Сейчас «Норникель» занимается формальным прекращением процесса в Ботсване против правительства страны, говорится в сообщении.
В 2007 г. «Норникель» купил компанию LionOre с активами в Африке и Австралии за $6,4 млрд (в том числе доли в Nkomati и ботсванской Tati Nickel). В октябре 2014 г. российская компания заключила соглашение с BCL о продаже ей 85% в Tati Nickel и 50% в Nkomati за общую сумму $337 млн. В апреле 2015 г. «Норникель» сообщил о завершении продажи Tati Nickel, не уточняя сумму сделки. В сентябре 2016 г. соглашение стало безусловным, но BCL не завершила сделку.
В октябре 2016 г. правительство Ботсваны (конечный акционер BCL Group) подало ходатайство в Высокий суд Ботсваны о предварительной ликвидации BCL. «Норникель» впоследствии подал иск против BCL Group в LCIA и иск против правительства Ботсваны в Высокий суд страны, указав в нем, что правительство несет ответственность за долги BCL перед «Норникелем». Компания планировала взыскать $277,4 млн – $271 млн убытков от несостоявшейся сделки по продаже 50% Nkomati и $6,4 млн в связи продажей доли участия в Tati. В 2018 г. «Норникель» расторг договор купли-продажи в связи с нарушением условий договора со стороны BCL, но продолжил разбирательство в отношении компании и правительства Ботсваны.
Nkomati – единственный в ЮАР производитель никелевого концентрата, СП «Норникеля» и южноафриканской African Rainbow Minerals, расположен в 300 км к востоку от Йоханненсбурга. В 2019 г. «Норникель» и African Rainbow Minerals приняли решение о завершении проекта. Прекращение производства было запланировано на первое полугодие 2021 г. с последующим переводом актива на ограниченную консервацию «до момента финализации и подачи плана закрытия шахты».
Мировое соглашение – лучший исход для двух сторон, считает советник по специальным проектам коллегии адвокатов А1 Сергей Демкин. С одной стороны, правительство Ботсваны понимает, что «Норникель», получив решение LCIA, будет добиваться ареста имущества республики в тех странах, где это решение признается, поясняет юрист. В свою очередь «Норникель» осознает, что получить деньги в Ботсване маловероятно. С этой точки зрения решение взаимовыгодно, отмечает Демкин.
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, перспективы проигрыша дела в суде правительством Ботсваны, учитывая характер подписанного соглашения, были достаточно высоки. Он отмечает, что проигрыш в суде и невыплата компенсации российской компании могли бы существенно ухудшить возможности страны привлекать внешнее финансирование, учитывая, что ВВП Ботсваны составляет $44 млрд, а внешний долг – $5,6 млрд. Для «Норникеля» же компенсация – хорошее решение в не самой удачной истории с покупкой активов Lion Ore, говорит Гришунин.
По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Андрея Кочеткова, «Норникель» получит небольшую компенсацию, вряд ли она будет сравнима с первоначально требуемой суммой». По мнению Демкина, компенсация с большой долей вероятности покрывает расходы «Норникеля» на инвестицию плюс определенную процентную ставку в валюте, но при этом не учитывает возможную упущенную выгоду. По его оценке, это может быть 50-60% от суммы, заявленной «Норникелем» в иске в LCIA (то есть $139-166 млн. – «Ведомости»).
Гришунин и Кочетков сходятся во мнении, что сумма компенсации не является определяющей для котировок акций «Норникеля» и на фоне высоких цен на металлы вряд ли окажет значимое влияние на его капитализацию. Бумаги «Норникеля» на информацию о завершении судебного спора, по сути, не отреагировали: на 18:33 мск одна акция компании на Московской бирже стоила 22 386 руб. (–0,9% к закрытию торгов предыдущего дня).