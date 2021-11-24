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Производители свинины и птицы столкнулись с дефицитом кормовых добавок

Это может привести к сокращению предложения мяса
Екатерина Бурлакова
В России практически не выпускают аминокислоты и витамины для животных / PIXABAY

О дефиците добавок для кормов для сельскохозяйственных животных «Ведомостям» рассказали представители нескольких агрохолдингов и импортеров таких компонентов. Речь идет, например, о холин хлориде, глютене, треонине, лизине, говорит представитель группы «Продо». Похожий список приводит и представитель «Черкизово». Представитель «Русагро» также отмечает сложности с добавками для кормов, но оговаривается, что в основном они есть на Дальнем Востоке. Он не ждет, что мясной дивизион холдинга существенно пострадает.

Нехватку компонентов представитель «Черкизово» объясняет задержками поставок из Китая по железной дороге в течение всего октября. Представитель «Продо» обращает внимание также на веерное отключение местных заводов с целью улучшения экологической ситуации в стране (Китай осуществляет политику двойного контроля за выбросами. – «Ведомости») на фоне грядущих Олимпийских игр. Кроме того, в Китае растет поголовье животных, следовательно, увеличивается потребление добавок и для собственных нужд, отмечает вице-президент «Дамате» по региональному развитию и GR Андрей Григоращенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных