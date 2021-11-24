Производители свинины и птицы столкнулись с дефицитом кормовых добавок

Производители свинины и птицы столкнулись с дефицитом кормовых добавокЭто может привести к сокращению предложения мяса
О дефиците добавок для кормов для сельскохозяйственных животных «Ведомостям» рассказали представители нескольких агрохолдингов и импортеров таких компонентов. Речь идет, например, о холин хлориде, глютене, треонине, лизине, говорит представитель группы «Продо». Похожий список приводит и представитель «Черкизово». Представитель «Русагро» также отмечает сложности с добавками для кормов, но оговаривается, что в основном они есть на Дальнем Востоке. Он не ждет, что мясной дивизион холдинга существенно пострадает.
Нехватку компонентов представитель «Черкизово» объясняет задержками поставок из Китая по железной дороге в течение всего октября. Представитель «Продо» обращает внимание также на веерное отключение местных заводов с целью улучшения экологической ситуации в стране (Китай осуществляет политику двойного контроля за выбросами. – «Ведомости») на фоне грядущих Олимпийских игр. Кроме того, в Китае растет поголовье животных, следовательно, увеличивается потребление добавок и для собственных нужд, отмечает вице-президент «Дамате» по региональному развитию и GR Андрей Григоращенко.