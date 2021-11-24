Производители свинины и птицы столкнулись с дефицитом кормовых добавок

О дефиците добавок для кормов для сельскохозяйственных животных «Ведомостям» рассказали представители нескольких агрохолдингов и импортеров таких компонентов. Речь идет, например, о холин хлориде, глютене, треонине, лизине, говорит представитель группы «Продо». Похожий список приводит и представитель «Черкизово». Представитель «Русагро» также отмечает сложности с добавками для кормов, но оговаривается, что в основном они есть на Дальнем Востоке. Он не ждет, что мясной дивизион холдинга существенно пострадает.