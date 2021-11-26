Авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосин

Авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосинДля этого они предлагают на два года заморозить цену демпферной отсечки
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет крупнейшие российские авиакомпании) предложила зафиксировать до конца 2024 г. текущий уровень отсечки цены на авиакеросин, который учитывается при расчете повышенного налогового вычета в рамках демпфирующего механизма. По словам двух источников «Ведомостей», такие предложения направлены АЭВТ в Торгово-промышленную палату (ТПП). Представитель ТПП подтвердил, что письмо ассоциации получено 11 ноября и принято в работу.
Отправку письма также подтвердил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. «Это одно из предложений, которые мы направляли в ТПП (АЭВТ является членом палаты). Ранее ассоциация направляла и другие предложения по корректировке демпферного механизма – вице-премьеру [Александру] Новаку и в уведомительном порядке в Минтранс. Но ответа не получили», – пояснил Шокуров. Поэтому новое предложение по демпферу – это своего рода компромиссное решение, уточнил он.