Авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосин

Отправку письма также подтвердил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. «Это одно из предложений, которые мы направляли в ТПП (АЭВТ является членом палаты). Ранее ассоциация направляла и другие предложения по корректировке демпферного механизма – вице-премьеру [Александру] Новаку и в уведомительном порядке в Минтранс. Но ответа не получили», – пояснил Шокуров. Поэтому новое предложение по демпферу – это своего рода компромиссное решение, уточнил он.