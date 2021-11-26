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Авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосин

Для этого они предлагают на два года заморозить цену демпферной отсечки
Анастасия Львова Матвей Катков
Средняя цена керосина в аэропортах России с начала года выросла на 23,3% / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; объединяет крупнейшие российские авиакомпании) предложила зафиксировать до конца 2024 г. текущий уровень отсечки цены на авиакеросин, который учитывается при расчете повышенного налогового вычета в рамках демпфирующего механизма. По словам двух источников «Ведомостей», такие предложения направлены АЭВТ в Торгово-промышленную палату (ТПП). Представитель ТПП подтвердил, что письмо ассоциации получено 11 ноября и принято в работу.

Отправку письма также подтвердил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. «Это одно из предложений, которые мы направляли в ТПП (АЭВТ является членом палаты). Ранее ассоциация направляла и другие предложения по корректировке демпферного механизма – вице-премьеру [Александру] Новаку и в уведомительном порядке в Минтранс. Но ответа не получили», – пояснил Шокуров. Поэтому новое предложение по демпферу – это своего рода компромиссное решение, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных