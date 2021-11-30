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«Инвитро» запускает сеть клиник для лечения животных

Количество домашних питомцев в России растет, а компаний, оказывающих такие услуги, мало
Екатерина Бурлакова
«Инвитро» запускает сеть клиник для лечения животных / Сергей Савостьянов / ТАСС

«Инвитро» планирует создать сеть ветеринарных клиник под брендом Vet Union. Об этом «Ведомостям» рассказала генеральный директор последней Ольга Овсянникова. Первая точка, по ее словам, открылась 29 ноября в бизнес-центре «Вернадский» у одноименной станции метро. Представитель компании KR Properties, которой принадлежит этот комплекс, эту информацию подтвердил, уточнив, что она занимает там около 200 кв. м. В конце декабря планируется открыть еще одну клинику – на Профсоюзной улице, третью – в 2022 г. в Мневниках, говорит Овсянникова. По ее словам, решение о дальнейшем расширении сети компания примет по итогам первого года работы пилотных точек. Если результаты будут хорошие, то она создаст федеральную сеть клиник, которая будет работать не только в Москве, но и в других городах.

Инвестиции в каждую точку Овсянникова оценивает в 25 млн руб., т. е. получается, что затраты «Инвитро» на данный момент составят 75 млн руб. В клиниках, по ее словам, будут принимать терапевты, дерматологи, хирурги, кардиологи, анестезиологи, эндокринологи, неврологи и другие специалисты. В числе основных услуг – диагностика, вакцинация, чипирование, операции, дневной стационар и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных