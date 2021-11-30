«Инвитро» запускает сеть клиник для лечения животных

«Инвитро» планирует создать сеть ветеринарных клиник под брендом Vet Union. Об этом «Ведомостям» рассказала генеральный директор последней Ольга Овсянникова. Первая точка, по ее словам, открылась 29 ноября в бизнес-центре «Вернадский» у одноименной станции метро. Представитель компании KR Properties, которой принадлежит этот комплекс, эту информацию подтвердил, уточнив, что она занимает там около 200 кв. м. В конце декабря планируется открыть еще одну клинику – на Профсоюзной улице, третью – в 2022 г. в Мневниках, говорит Овсянникова. По ее словам, решение о дальнейшем расширении сети компания примет по итогам первого года работы пилотных точек. Если результаты будут хорошие, то она создаст федеральную сеть клиник, которая будет работать не только в Москве, но и в других городах.