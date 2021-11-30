ОПЕК+ задумалась о корректировке нефтяной стратегии

«Мы дополнительно обсудим со странами ОПЕК+ ситуацию на рынке и необходимость мер [реагирования на нее]. Для того чтобы детально все проработать, и был сдвинут JMMC [совместный министерский мониторинговый комитет], чтобы получить больше информации о текущих событиях, в том числе по новому штамму вируса», – пояснил Новак. Ранее днем в понедельник о переносе встречи JMMC с 30 ноября на более поздний срок сообщили источники Bloomberg.