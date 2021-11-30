Урановый холдинг «Росатома» планирует добывать литий в Аргентине

Урановый холдинг «Росатома» планирует добывать литий в АргентинеUranium One купит до 50% в проекте канадской Alpha Lithium
Uranium One Holding N.V. (U1; владеет уранодобывающими активами «Росатома» за рубежом) заключила соглашение с канадской Alpha Lithium Corporation (ALC) о создании СП для разработки литиевого месторождения Tolillar в Аргентине. Об этом сообщили стороны сделки 29 ноября.
Tolillar – одно из последних неразработанных литиевых месторождений Аргентины площадью 27 500 га, расположено в провинции Сальта в так называемом литиевом треугольнике с гидроминеральными ресурсами с высокой концентрацией лития.
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