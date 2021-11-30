«Черная пятница» стала рекордной в онлайне

«Черная пятница» стала рекордной в онлайнеЗа три дня россияне скупили товаров более чем на 85 млрд рублей
За три дня акции «черная пятница» (26–28 ноября) россияне купили в интернете товары на рекордную сумму – 85,7 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Ее президент Артем Соколов называет это абсолютным рекордом. По сравнению с прошлым годом оборот онлайн-ритейлеров вырос в 2,16 раза: в 2020 г. продажи в «черную пятницу» составили 40 млрд руб., а в 2019 г. – 22,3 млрд. При этом 14,8%, или 12,7 млрд руб., в этом году пришлось на покупки на зарубежных площадках. Продажи товаров только 26 ноября оказались выше в 1,5 раза, чем в прошлогоднюю «черную пятницу», свидетельствуют данные платформы «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Абсолютные цифры компания не предоставляет.
Высокие продажи подтверждают и опрошенные «Ведомостями» маркетплейсы. Скидки на Wildberries начали действовать 22 ноября и за неделю общая сумма заказов превысила 43 млрд руб., это в 2,6 раза больше, чем в 2020 г. (16,5 млрд), и более чем в 6 раз больше оборота в 2019 г. (6,5 млрд), сообщил представитель маркетплейса. Кроме того, сервис продал за рубеж отечественных товаров на 1,5 млрд руб., это в два раза выше прошлого года (Wildberries работает в 17 странах мира, в том числе в Европе и США).
На «Сбермегамаркете» объем продаж за неделю с 23 по 29 ноября превысил 5 млрд руб., увеличившись год к году в 10 раз. В 2019 г. оборот площадки в ходе «черной пятницы» составил лишь 250 млн руб. (маркетплейс был запущен годом ранее). При этом средний чек за год практически не изменился, он варьируется в пределах 9000–9500 руб., говорит представитель компании. Он также отмечает, что более 70% продаж пришлось на регионы. В прошлом году их доля составила лишь 34%. Ozon посчитал продажи лишь за главный день «черной пятницы» 26 ноября: в этот период оборот маркетплейса увеличился в 4 раза год к году – с 1,25 млрд до 5 млрд руб. В 2019 г. этот показатель составлял порядка 700 млн руб. Количество заказов в этом году выросло в 5 раз, уточнил представитель компании. Представители «Яндекс.Маркета» и AliExpress данные о продажах в ходе «черной пятницы» не предоставили.
«Черная пятница» более известный период распродаж, чем «День холостяка» (11 ноября), а потому онлайн-продажи в ходе нее во многих товарных категориях оказались заметно выше, говорит генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По данным компании, за этот период оборот косметики вырос на 169%, аксессуаров – на 140%, электроники – на 135%, мебели и товаров для дома – на 115%, одежды – на 66%.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что окончательные итоги распродаж можно будет подвести лишь по окончании срока возвратов товаров. Он напоминает, что в некоторых категориях, например «одежда и обувь», их доля может быть очень велика.
В офлайне, по данным «Чек индекса», продажи товаров, наоборот, за год сократились на 18%. С каждым годом прирост трафика в дни проведения «черной пятницы» снижается, подтверждает руководитель отдела аналитики MallTech Lab Евгений Иванов. Судя по данным из пяти торговых центров в разных городах России, в 2018 г. в «черную пятницу» посещаемость была выше в 2 и более раза, чем в другие пятницы месяца. Два года назад трафик был выше примерно на 70–80%, в 2020 г. посещаемость выросла уже на 25–35%. В «черную пятницу» в этом году два торговых центра из пяти (в Красноярске и Новокузнецке, где доступ открыт по QR-кодам) показали падение трафика на 12% и 19%, а прирост в трех других составил 8, 17 и 23% (в Санкт-Петербурге, Уфе и Новосибирске соответственно).
Доля маркетплейсов на рынке выросла и офлайн-ритейлеры столкнулись с сокращением трафика и изменением структуры продаж в пользу онлайна, объясняет Бурмистров. Омниканальным ритейлерам, по его словам, сейчас тяжело конкурировать с маркетплейсами, которые демонстрируют очень быстрый рост трафика, рост продаж и повышение частоты покупок. Кроме того, на отток продаж в онлайн повлиял и рекордный совокупный объем инвестиций интернет-ритейлеров в маркетинговую поддержку акций с конца октября по конец ноября.