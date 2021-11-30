«Черная пятница» стала рекордной в онлайне

На «Сбермегамаркете» объем продаж за неделю с 23 по 29 ноября превысил 5 млрд руб., увеличившись год к году в 10 раз. В 2019 г. оборот площадки в ходе «черной пятницы» составил лишь 250 млн руб. (маркетплейс был запущен годом ранее). При этом средний чек за год практически не изменился, он варьируется в пределах 9000–9500 руб., говорит представитель компании. Он также отмечает, что более 70% продаж пришлось на регионы. В прошлом году их доля составила лишь 34%. Ozon посчитал продажи лишь за главный день «черной пятницы» 26 ноября: в этот период оборот маркетплейса увеличился в 4 раза год к году – с 1,25 млрд до 5 млрд руб. В 2019 г. этот показатель составлял порядка 700 млн руб. Количество заказов в этом году выросло в 5 раз, уточнил представитель компании. Представители «Яндекс.Маркета» и AliExpress данные о продажах в ходе «черной пятницы» не предоставили.