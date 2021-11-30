Арест 13 млрд рублей на счетах не остановит работу «Рольфа»Но не исключено, что автодилеру пришлось увеличить свою кредитную нагрузку
Требования Генпрокуратуры о взыскании 12,85 млрд руб. с автодилера «Рольф» и его основного владельца Сергея Петрова не накладывают значительных ограничений на деятельность компании, отметил «Ведомостям» источник, близкий к компании. «Рольф» в своем официальном заявлении сообщил, что не согласен с иском, но уже сформировал сумму денежных средств, достаточную для обеспечения исковых требований.
Согласно сообщению автодилера, 24 ноября Химкинский городской суд принял к производству гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании этой суммы. Кроме того, суд принял обеспечительные меры в виде ареста имущества «Рольфа» в пределах суммы исковых требований. «Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.
Источник «Ведомостей», близкий к «Рольфу», добавил, что у компании сохраняются большие неизрасходованные лимиты по действующим кредитным линиям, за счет которых можно пополнить оборотные средства. В частности, в июле 2021 г. компания заключила договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности 7 млрд руб., говорится в отчете «Рольфа» за первое полугодие.
Финансовое положение дилера, судя по отчетности по МСФО, было достаточно стабильным. В первом полугодии 2021 г. «Рольф» увеличил прибыль к аналогичному периоду прошлого года в девять раз до 9,9 млрд руб., выручку – почти в два раза до 167 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в четыре раза до 14,5 млрд руб. Размер чистого долга снизился на 21% до 16,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня опустилось до 0,63 против 2,64 годом ранее, сообщала компания.
Тем не менее текущие претензии Генпрокуратуры больше, чем, например, остаток денежных средств на конец первого полугодия на счетах «Рольфа», достигавший 11,16 млрд руб. (в начале года показатель составлял 8,7 млрд руб.).
Во втором полугодии 2021 г. авторынок испытывает сложности, связанные с дефицитом новых машин. Нехватка электронных автокомпонентов привела к спаду производства и снижению поставок автомобилей дилерам. Дефицит, в свою очередь, привел к росту цен. По данным «Автостата», средневзвешенная стоимость новой легковой машины по итогам 2021 г. составит 1,96 млн руб., что на 17% больше по сравнению с прошлым годом.
«На фоне дефицита новых автомобилей будет сохраняться тенденция к их подорожанию», – признавал ранее «Ведомостям» директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Сегодня динамику авторынка определяет доступность товарных автомобилей, поскольку спрос сейчас превышает предложение, говорил он.
Приставы произвели техническую блокировку средств на одном из счетов «Рольф» в рамках расследования уголовного дела, начатого в 2019 г., сообщал РБК 27 ноября со ссылкой на гендиректора компании Светлану Виноградову. Она отмечала, что автодилер работает над тем, чтобы счет был разблокирован. Блокировка средств вызвала ограничение в выкупе «Рольфом» подержанных автомобилей с рынка, в остальном же компания работает в штатном порядке, уточняла топ-менеджер.
«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». Компания – единственный в России дилер, раскрывающий финансовую отчетность, несмотря на то что не является публичной. В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб. «Рольфу» на нестабильном рынке помогли продажи машин с пробегом, объясняла ранее Виноградова.
Уголовное дело против Петрова, директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро, экс-гендиректора дилерского холдинга Татьяны Луковецкой и главы кипрской Panabel Limited, подконтрольной «Рольфу», Георгия Кафкалия связано с подозрениями в выводе средств компании за рубеж. По версии следствия, менеджеры в 2014 г. незаконно перечислили Panabel Limited 4 млрд руб. под видом сделки купли-продажи акций другой компании, входящей в периметр холдинга, – «Рольф эстейт». Но стоимость актива, считают следователи, была многократно завышена, и реальная цена акций не превышала 200 млн руб.
Можно предполагать, что в основе расчетов прокуратуры в части суммы исковых требований к «Рольфу» лежит довод о якобы виновности компании в незаконном выводе средств, сказал «Ведомостям» партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, следует иметь в виду, что приговоров по делу не вынесено до настоящего момента и вопрос виновности компании в чем-либо не установлен. Прокуратуре необходимо будет доказать как обоснованность самого иска, так и правильность своего расчета, отмечает юрист.