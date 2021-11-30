Арест 13 млрд рублей на счетах не остановит работу «Рольфа»

«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». Компания – единственный в России дилер, раскрывающий финансовую отчетность, несмотря на то что не является публичной. В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб. «Рольфу» на нестабильном рынке помогли продажи машин с пробегом, объясняла ранее Виноградова.