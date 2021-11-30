Qatar Airways хочет компенсации за дефекты авиалайнера А350

Всего на 31 октября 2021 г., по данным Airbus, было заказано 913 А350, а поставлено 443. Сейчас у Qatar Airways имеется 53 A350 (это самый большой эксплуатант в мире) в авиапарке, а 23 ожидают поставки. У Finnair, для которой это флагманский самолет, – 16 (еще три должны быть поставлены, по данным компании). У Lufthansa 18 эксплуатируются и еще 28 ожидают поставки, у Cathay Pacific – 28 в строю и два ожидают поставки, у Air Caraibes – два в строю и два ожидаются.