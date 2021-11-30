Qatar Airways хочет компенсации за дефекты авиалайнера А350

Qatar Airways хочет компенсации за дефекты авиалайнера А350В России этот самолет эксплуатирует «Аэрофлот»
Крупнейший эксплуатант авиалайнеров А350 Qatar Airways требует сотен миллионов долларов с производителя для устранения дефектов. Его 20 самолетов не могут летать с мая из-за «раннего износа поверхности».
Проблемы касаются 20 из 53 A350 Qatar Airways, краска которых «вздулась» и «покрылась пятнами». Эти 20 самолетов с мая отстранены от полетов из-за неясности причин дефектов, добавили источники, изначально поведение краски ошибочно объяснялось сильной жарой. По версии Airbus, это косметический дефект. Представитель компании также заявил Reuters, что у некоторых самолетов наблюдались проблемы с «ранним износом поверхности», в результате которых стал видим подслой молниепоглощающей сетки. Собеседники издания в авиакомпаниях уточнили, что в молниезащитной сетке в местах с сошедшей краской образовались разрывы, более того, сам фюзеляж из композитного углеволокна на этих участках в результате непогоды подвергся повреждениям.
По данным агентства, Qatar Airways пока во внесудебном порядке ведет спор о компенсации «на сотни миллионов долларов» (точный размер не указывается) со стороны Airbus, мотивируя это требованиями катарского авиарегулятора.
Как выяснило агентство, другие авиакомпании сообщали о дефектах краски задолго до мая 2021 г. и в других климатических условиях. Finnair, первая компания, начавшая эксплуатацию A350 в 2016 г. в холодных северных широтах, подняла проблему с краской еще в октябре 2016 г. А в октябре 2019 г. перевозчик сигнализировал о повреждениях молниезащитной сетки. На полученных агентством рабочих фотографиях компании, демонстрирующих участки схода краски, сетка подверглась коррозии.
В 2016 г., одновременно с Finnair, об «отслаивании краски» с фюзеляжей A350 сообщила и гонконгская Cathay Pacific, причем дефект был обнаружен всего через две недели после поставки. В октябре 2017 г. дефекты краски обнаружила Lufthansa. По данным источников агентства, причиной проблемы может быть то обстоятельство, что краска контактирует с деталями фюзеляжа из углеволокна хуже, чем с традиционными металлическими материалами. Собеседники Reuters в отрасли также добавили, что Airbus в связи с обнаруженными дефектами и воздействием на противомолниевую сетку рассматривает возможность замены ее более гибким материалом, условно называемым перфорированной медной фольгой.
Очевидно желание катарского перевозчика получить компенсацию за необходимость перекраски самолетов и надавить с целью ее получения через огласку истории и угрозу имиджу производителя, считает главный редактор avia.ru Роман Гусаров. Но говорить о каком-либо серьезном ущербе для репутации Airbus в этом коммерческом споре не приходится, пока эту проблему не считает серьезной авиарегулятор Евросоюза, которому подотчетен производитель самолетов, уверен Гусаров. Пока компании не обратились к сертификатору, угроза полетам А350 невелика.
Всего на 31 октября 2021 г., по данным Airbus, было заказано 913 А350, а поставлено 443. Сейчас у Qatar Airways имеется 53 A350 (это самый большой эксплуатант в мире) в авиапарке, а 23 ожидают поставки. У Finnair, для которой это флагманский самолет, – 16 (еще три должны быть поставлены, по данным компании). У Lufthansa 18 эксплуатируются и еще 28 ожидают поставки, у Cathay Pacific – 28 в строю и два ожидают поставки, у Air Caraibes – два в строю и два ожидаются.
«Аэрофлот» единственный в России эксплуатант А350, разместивший твердые заказы на 22 машины, шесть из которых поставлены. «Ведомости» направили запрос в «Аэрофлот», но ответа пока не получили. Источник, близкий к авиакомпании, уточнил, что проблемы с покраской самолетов, которые испытывает Qatar Airways, в «Аэрофлоте» нет, но в любом случае состояние каждого воздушного судна является объектом пристального внимания.