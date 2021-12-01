Российские компании ждут коллапса из-за новых правил производства алкоголя в странах ЕАЭС

Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян согласен, что некоторые его положения не полностью соответствуют действующим российским нормам. Например, закону о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ), который начал работать с июня 2020 г. С его вступлением, например, вином нельзя называть российскую продукцию из иностранных виноматериалов, напоминает Небольсин. Это привело к тому, что многие российские виноделы почти полностью отказались от использования импортного сырья, некоторые инвестировали в покупку собственных виноградников. Получается, теперь эта норма будет необязательной и снова может начаться ввоз импортного сырья, с которым боролись российские власти, говорит он.