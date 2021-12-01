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Российские компании ждут коллапса из-за новых правил производства алкоголя в странах ЕАЭС

Минфин предложил перенести срок их вступления в силу с января 2022 года
Екатерина Бурлакова
Минфин предложил отложить сроки вступления в силу нового регулирования алкогольного рынка в странах ЕАЭС / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин предложил перенести вступление в силу технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции» на 1 января 2024 г., сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Этот документ, который должен регулировать правила производства алкогольных напитков, был принят в 2018 г.

Предполагалось, что он вступит в силу в январе 2022 г. Но в текущей редакции он содержит технические ошибки и неточности, которые в том числе могут привести к сложностям при производстве алкоголя, объясняет представитель Минфина. В связи с этим российская сторона предложила его перенести. Представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подтвердил «Ведомостям», что такое предложение поступило. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета комиссии 2 декабря.

Бизнес инициативу Минфина поддерживает. Текст техрегламента, принятого в 2018 г., готовился еще 10 лет назад, названия многих напитков, состав и способы их производства давно устарели, говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Поэтому важно привести документ в соответствие с российскими законами, вступившими в силу за это время, и согласовать это с другими странами ЕАЭС.

Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян согласен, что некоторые его положения не полностью соответствуют действующим российским нормам. Например, закону о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ), который начал работать с июня 2020 г. С его вступлением, например, вином нельзя называть российскую продукцию из иностранных виноматериалов, напоминает Небольсин. Это привело к тому, что многие российские виноделы почти полностью отказались от использования импортного сырья, некоторые инвестировали в покупку собственных виноградников. Получается, теперь эта норма будет необязательной и снова может начаться ввоз импортного сырья, с которым боролись российские власти, говорит он.

Если документ вступит в силу, то российские виноделы «окажутся в поле недобросовестной конкуренции с другими производителями продуктов непонятного качества, которые будут приходить на территорию России под видом вина, согласен президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Хачатурян ждет проблем «по всей цепочке продаж: от розничных торговых точек и сетей до производства и импорта вин и алкогольной продукции» из-за разной классификации в этих документах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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