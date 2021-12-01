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Аммиак подорожал до исторического максимума из-за высоких цен на газ

Это может еще больше взвинтить стоимость азотных удобрений в Европе
Василий Милькин
Пиковые цены на аммиак являются следствием сразу нескольких причин / Тимур Батыршин / РИА Новости

Цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. К концу ноября, по данным Argus, они преодолели в Европе отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года.

Цена на аммиак в Европе на условиях поставки CFR 25 ноября составляла $998,5 за 1 т, в США – $990 за 1 т, следует из последних данных Refinitiv. Предыдущий максимум цен на аммиак в Европе был достигнут 18 ноября ($895,5 за 1 т), в США – 28 октября ($825 за 1 т). Ранее максимальный уровень цен фиксировался в 2012 г. – $730 и $720 за 1 т соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных