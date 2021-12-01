Аммиак подорожал до исторического максимума из-за высоких цен на газ

Цена на аммиак в Европе на условиях поставки CFR 25 ноября составляла $998,5 за 1 т, в США – $990 за 1 т, следует из последних данных Refinitiv. Предыдущий максимум цен на аммиак в Европе был достигнут 18 ноября ($895,5 за 1 т), в США – 28 октября ($825 за 1 т). Ранее максимальный уровень цен фиксировался в 2012 г. – $730 и $720 за 1 т соответственно.