Аммиак подорожал до исторического максимума из-за высоких цен на газ

Аммиак подорожал до исторического максимума из-за высоких цен на газЭто может еще больше взвинтить стоимость азотных удобрений в Европе
Цены на аммиак на мировом рынке обновили исторические максимумы на фоне дорогого газа. К концу ноября, по данным Argus, они преодолели в Европе отметку в $1000 за 1 т. Стоимость продукта также приблизилась к $1000 в портах Тампа-Бэй и Новый Орлеан (США), достигнув максимума за 33 года.
Цена на аммиак в Европе на условиях поставки CFR 25 ноября составляла $998,5 за 1 т, в США – $990 за 1 т, следует из последних данных Refinitiv. Предыдущий максимум цен на аммиак в Европе был достигнут 18 ноября ($895,5 за 1 т), в США – 28 октября ($825 за 1 т). Ранее максимальный уровень цен фиксировался в 2012 г. – $730 и $720 за 1 т соответственно.
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