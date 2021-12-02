Зачем Мордашов продает Троценко угольный бизнес

Лобазов добавляет, что «Северсталь» исторически воспринималась инвесторами как «защитный» актив с наиболее близкой к 100% интеграцией в железную руду и уголь. «Это позволяло инвестору защитить свои вложения от непредсказуемых колебаний цен на сырье и, в частности, было одной из причин такой сильной динамики цен на акции компании в последнее время. С продажей "Воркутаугля" этот инвестиционный кейс для "Северстали" меняется», – говорит аналитик.