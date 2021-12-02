Зачем Мордашов продает Троценко угольный бизнес«Северсталь» хочет повысить свой ESG-рейтинг и исключить риски ужесточения работы в шахтах
«Северсталь» Алексея Мордашова 2 декабря сообщила, что подписала с компанией «Русская энергия» Романа Троценко обязывающее соглашение о продаже «Воркутаугля», на базе которого консолидированы угольные активы металлургической группы. Сумма сделки составляет 15 млрд руб., закрытие ожидается в I квартале 2022 г. Сторонам еще предстоит получить разрешение ФАС и выполнить ряд других условий, которые в релизе не называются.
По оценке «Северстали», после продажи «Воркутаугля» выбросы парниковых газов компании сократятся на 14,3%. Средства от продажи актива «Северсталь» планирует направить, в том числе, на достижение целей по декарбонизации, указывается в сообщении компании.
В то же время коксующийся уголь «в среднесрочной перспективе, останется неотъемлемым компонентом металлургического производства», подчеркивают в «Северстали». Поэтому сделка с Троценко также предполагает заключение долгосрочного контракта с «Русской энергией» на покупку угля.
Гендиректор и совладелец «Русской энергии» Андрей Тясто, слова которого приводятся в релизе, отметил, что компания «верит в развитие российской угольной отрасли и большой потенциал Арктической зоны».
«Воркутауголь» – крупный производитель угля. По данным «Северстали», на ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля в России. Предприятия «Воркутауголь» работают на территории Печорского угольного бассейна. Воркутинский геолого-промышленный район располагает самыми большими в Европе запасами угля (порядка 4 млрд т). В состав компании входят пять подземных шахт, один разрез и несколько вспомогательных предприятий. Объем добычи угля предприятиями компании в 2020 г. составил 10,3 млн т, производство угольного концентрата – 4,7 млн т. В июне компания сообщала, что с I квартала 2022 г. прекратит добывать энергетический уголь (марки ГЖО).
ООО «Русская энергия» создана в январе 2020 г., зарегистрирована в Москве, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Совладельцы «Русской энергии» – председатель совета директоров корпорации Aeon Роман Троценко (70%) и гендиректор «Русской энергии», бывший топ-менеджер А1 Андрей Тясто (30%). Троценко приобрел 70% компании в конце сентября 2021 г.
Корпорации Aeon Романа Троценко принадлежит компания «Северная звезда», реализующая проект по освоению Сырадасайского месторождения угля (запасы 153 млн т) на Таймырском полуострове в Красноярском крае. Запуск добычи запланирован на 2021 г. Объем производства угольного концентрата в рамках проекта должен составить порядка 7 млн т в год после 2026 г. В рамках проекта также планируется построить морской порт «Енисей» грузооборотом до 10 млн т/год, аэродром, электростанцию на 30 МВт, обогатительную фабрику и 61-километровую автодорогу.
Аналитик «Атона» Андрей Лобазов обращает внимание сразу на несколько благоприятных факторов для продавца угольного актива: ценовую конъюнктуру (спотовые цены на австралийский коксующийся уголь на многолетних максимумах – около $300/т) и рост влияния повестки устойчивого развития (ESG). «Продажа высокорискового угольного актива – наиболее очевидный способ "Северстали" укрепить свои позиции в ESG-рейтингах. Ограниченные запасы "Воркутаугля" также могли повлиять на решение о его продаже», – добавляет он. Для «Северстали» удачный момент для продажи на фоне высоких цен на уголь, соглашается управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Он также добавляет, что добыча на проекте крайне дорогостоящая, а выход концентрата из угля – низкий. Эксперт также отметил, что в состав «Воркутаугля» входят шахты, опасные с точки зрения выбросов метана, и ожидаемое ужесточение технических требований после недавней трагедии на «Листвяжной» (входит в «СДС-уголь») может затруднить работу шахт «Воркутаугля». Гришунин вспоминает, что авария на шахте компании «Северная» в 2016 г. унесла жизни 36 человек.
Оценка «Воркутаугля» оказалось весьма скромной – $200 млн, это меньше одного годового показателя EBITDA при текущих спотовых ценах на уголь, отмечает Лобазов. Адекватная стоимость актива, по оценкам Гришунина из НРА, исходя из операционных результатов компании, составляет 20-25 млрд руб. Вероятно, цена приобретения учитывает необходимые капвложения, предположил он.
Лобазов добавляет, что «Северсталь» исторически воспринималась инвесторами как «защитный» актив с наиболее близкой к 100% интеграцией в железную руду и уголь. «Это позволяло инвестору защитить свои вложения от непредсказуемых колебаний цен на сырье и, в частности, было одной из причин такой сильной динамики цен на акции компании в последнее время. С продажей "Воркутаугля" этот инвестиционный кейс для "Северстали" меняется», – говорит аналитик.
Мотивацию Троценко к покупке «Воркутаугля» Гришунин поясняет стратегическим характером актива для его бизнеса. «Прямой синергии с проектом "Северная звезда" не прослеживается. Но учитывая низкий уровень жизни в Воркуте, часть высококвалифицированных горняков из "Воркутаугля" могут перейти в проект на Таймыре», – говорит он. Стратегия «Северстали» предполагает переориентацию на низкоуглеродные технологии плавки, поэтому компания уделяла угольному сегменту недостаточно внимания, предположил аналитик. В свою очередь новый инвестор, по его мнению, сможет увеличить производительность и повысить безопасность объектов добычи.