Правительство поддержало трехлетнюю инвестпрограмму РЖД на 3 трлн рублей

Согласно проекту Транспортной стратегии, к 2024 г. предполагается увеличить провозную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) до 180 млн т грузов в год (в 2020 г. – 144 млн т); нарастить транзитные контейнерные перевозки до 1,66 млн TEU в год (в 2020 г. – 0,8 млн TEU, за 10 месяцев 2021 г. – 0,89 млн TEU, прогноз на 2021 г. – более 1 млн TEU). Также большой объем инвестиций планируется направить на ремонтные работы, связанный с повышением надежности и снижением аварийности на сети РЖД в рамках той же Транспортной стратегии. Согласно финансовому плану, на это планируется потратить около трети инвестпрограммы, а 1 п.п. из индексации тарифа на 2022 г. и по 2 п.п. из индексации на 2023 и 2024 гг. представляют собой надбавки на капремонт.