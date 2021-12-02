Правительство поддержало трехлетнюю инвестпрограмму РЖД на 3 трлн рублей

Правительство поддержало трехлетнюю инвестпрограмму РЖД на 3 трлн рублейЗаложенный в нее рост тарифов на перевозку может отразиться на цене товаров
Правительство на заседании 2 декабря одобрило проект финансового плана и инвестпрограммы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на 2022 г. и 2023-2024 гг. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, слова которого приводятся в релизе, правительство поддержало беспрецедентный объем инвестиций РЖД: «Такие средства на эти цели выделяются впервые», – подчеркнул он.
Объем действующей инвестпрограммы РЖД до 2023 гг., утвержденной в начале 2021 г., составляет около 2,3 трлн руб., в том числе на 2021 г. – 731,6 млрд, 2022 г. – 807,4 млрд и 2023 г. – 760,6 млрд. Как ранее писал «Коммерсантъ», по состоянию на сентябрь ее дефицит на 2022 г. составлял 270 млрд руб.
Инвестиции РЖД, по словам Мишустина, будут направлены на продолжение работ в рамках расширения Восточного коридора, который включает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба. Также в планах РЖД – создание Северного широтного хода для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, обновление железнодорожного сообщения Центрального транспортного узла (ЦТУ), закупку нового подвижного состава и т.д. «Пассажиры должны ездить в комфортных, современных вагонах со всеми удобствами, включая доступ к цифровым сервисам, – будь то маршруты дальнего следования или пригородные поезда», – сказал Мишустин.
Согласно проекту Транспортной стратегии, к 2024 г. предполагается увеличить провозную способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) до 180 млн т грузов в год (в 2020 г. – 144 млн т); нарастить транзитные контейнерные перевозки до 1,66 млн TEU в год (в 2020 г. – 0,8 млн TEU, за 10 месяцев 2021 г. – 0,89 млн TEU, прогноз на 2021 г. – более 1 млн TEU). Также большой объем инвестиций планируется направить на ремонтные работы, связанный с повышением надежности и снижением аварийности на сети РЖД в рамках той же Транспортной стратегии. Согласно финансовому плану, на это планируется потратить около трети инвестпрограммы, а 1 п.п. из индексации тарифа на 2022 г. и по 2 п.п. из индексации на 2023 и 2024 гг. представляют собой надбавки на капремонт.
На сколько вырастут тарифы на перевозку
Рост инвестпрограммы РЖД потребует индексации тарифов на перевозку выше инфляции: на 6,8% в 2022 г., на 6,6% – в 2023 г., на 6,1% – в 2024 г., говорится в финплане.
Речь шла, в частности, о дополнительном повышении тарифов на контейнерные перевозки. Ранее монополия предлагала индексировать эти тарифы на 4,75%; либо дифференцировать рост – на 3,5% на перевозки грузов на Восток в пределах 4000 км и на 5,5% – более чем на 4000 км, на 2% – на все порожние рейсы. Также РЖД предлагали отменить преференции при тарификации порожнего пробега для вагонов с улучшенными техническими характеристиками (инновационные вагоны), а также повысить ставки на транспортировку антрацита до уровня коксующихся углей.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что вложения частных средств в инфраструктуру в России осложнены высокими требуемыми ставками доходности, которые «не могут быть ниже ставки ЦБ по определению», а также слишком медленной окупаемостью железнодорожных проектов. «В этой связи развивать железнодорожную инфраструктуру без участия государства невозможно», – подчеркнул он. По словам Гришунина, увеличение капзатрат РЖД в нынешней редакции инвестпрограммы на 20-25% в основном связано с расширением пропускной способности БАМа и Транссиба. С учетом текущего роста стоимости топлива и электроэнергии увеличение тарифов «в целом оправдан», считает он.
Предлагаемая индексация тарифа привязана к уже произошедшему росту цен на основные грузы, перевозимые по железной дороге, и лишь частично снизит возросшие доходы грузоотправителей, замечает управляющий директор сектора транспорта аналитического управления «Открытие Research» Александр Полыгалов. Он приводит данные ИПЕМ, согласно которым, в октябре 2021 г. по сравнению с октябрем 2020 г. транспортная составляющая за услуги РЖД в цене угля снизилась с 30,2% до 10,4%; в цене удобрений – с 7,1% до 3,4%; в цене черных металлов – с 8,2% до 6,1%; в цене зерна – с 6,1% до 5,2%. «Повышенная индексация тарифов РЖД лишь сделает падение транспортной составляющей в ценах основных грузов чуть меньшим, чем на настоящий момент», – замечает Полыгалов.
По словам аналитика «ВТБ Капитала» Елены Сахновой, транспортные издержки на перевозку при повышении тарифов вырастут как минимум на 5%. По ее мнению, в большей степени пострадают от этого производители стройматериалов, зерновые компании, а также угольщики при условии падения цен на уголь до уровня $50-60 за 1 т (сейчас цены в 3 раза выше).
«Для экспортеров рост инфраструктурной составляющей тарифа пока является приемлемым. Но на фоне дефицита вагонов есть риск того, что при масштабной коррекции на рынке сырья у определенных экспортеров начнутся проблемы, что потребует от компании принимать экстренные меры по стимулированию вывозки, как это уже было с углем в 2015 г.», – отмечает Гришунин.
Аналитик «Финама» Наталия Пырьева добавляет, что грузовладельцы, вероятнее всего, будут закладывать в конечную стоимость своей продукции рост тарифов на перевозки по железной дороге, что скажется на конечных потребителях.
По кому ударит повышение тарифов
Представители железнодорожных операторов считают «в корне неверным» решение об одинаковой индексации тарифов на перевозку всех видов грузов.
Заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин сказал «Ведомостям», что для сырьевых экспортных грузов рост тарифов оправдан «на фоне высокого спроса за рубежом». С другой стороны, по его мнению, высокодоходные грузы (бытовая техника, продукты питания, машиностроительное оборудование и пр.), которые отправляются потребителям внутри России, не должны индексироваться выше запланированного ранее уровня в 4,5%. Он пояснил, что грузоотправители таких грузов уже смотрят в сторону автотранспорта, поэтому логичнее индексировать тариф на перевозки для сырьевых грузов, ориентированных на экспорт.
Для контейнеров предусмотрена еще одна индексация сверх планируемой – порядка 5%, а на их транзит – до 11%, добавляет директор «РТСБ-РУС» Александр Баскаков. При этом многие контракты с крупными китайскими покупателями, по словам топ-менеджера, заключены на год, начиная с китайского нового года (отмечается 1 февраля. – «Ведомости»). То есть до этой даты рост транспортных издержек ляжет на плечи транспортных компаний. «Это нанесет ущерб участникам перевозок – как российским компаниям, так и китайским партнерам, которые не понимают, чем вызвано такое резкое повышение цен», – отметил он. В свою очередь издержки, заложенные в цену перевозки, по мнению Баскакова, в конечном итоге приведут к подорожанию потребительской продукции в России и снижению привлекательности российского экспорта.
«Существенного влияния на рынок контейнерных перевозок не будет», – возражает исполнительный директор по мультимодальным перевозкам Rail Cargo Logistics-RUS Александр Сиверцев. Он добавляет, что в первую очередь рост цен на доставку ощутят владельцы грузов с низкой добавленной стоимостью – китайских промтоваров, отправляемых в Россию и ЕС. Но это, по его мнению, неизбежный рост на фоне масштабных инвестиций для развития железнодорожной инфраструктуры: «Важно найти разумный баланс в развитии рынка и повышении тарифов», – резюмировал он.
По мнению Полыгалова из «Открытие Research», от предлагаемой индексации тарифов теоретически пострадать могут лишь те грузовладельцы, у которых цены на перевозимые по железной дороге товары не выросли за 2021 г. «А цены выросли практически на все основные грузы, за исключением отдельных специфических массовых строительных грузов, где доминируют закупки по госконтрактам, таких, как песок или щебень», – пояснил он.
Источник «Ведомостей» в операторской компании напомнил, что в 2017 г. участники рынка железнодорожных перевозок, регуляторы и РЖД договорились о долгосрочном тарифообразовании до 2025 г. по принципу «инфляция минус». «Это было совместное решение, оказавшее положительный эффект для всей экономики страны и инвестиционного климата», – подчеркивает он. Отказ от него, по словам собеседника, приведет к тому, что РЖД будет заинтересована в наращивании расходной части финансового плана.
Собеседник «Ведомостей» в компании-грузоотправителе также считает, что в условиях низкой инфляции РЖД «были накоплены достаточные резервы для выполнения инвестпрограммы, как за счет общей индексации тарифов, так и за счет индексации тарифных надбавок, которые носят исключительно целевой характер». «Даже при достаточности средств на развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада кассовое исполнение средств на осень 2021 г. составляет чуть более 1%, а по Восточному полигону из 132 млрд руб. в этом году не будет освоено 44,8 млрд руб.», – утверждает он.
Представитель РЖД на запрос «Ведомостей» не ответил.