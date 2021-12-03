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AliExpress запускает интернет-аутлет

Вслед за Ozon и Lamoda российско-китайский маркетплейс будет продавать люксовую продукцию c дисконтом
Маргарита Соболь
Вслед за Ozon и Lamoda российско-китайский маркетплейс будет продавать люксовую продукцию c дисконтом / REUTERS

AliExpress, совместное предприятие VK, USM International, Alibaba Group и РФПИ, запускает онлайн-аутлет для продажи премиальных брендов, об этом рассказал представитель маркетплейса. Соответствующая вкладка уже появилась на его сайте. Общий ассортимент нового проекта достигнет примерно 10 000 наименований в течение года, говорит собеседник «Ведомостей».

Речь идет о товарах из прошлых коллекций. Среди брендов он назвал Baldinini, Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver и проч. Некоторые бренды, по его словам, будут представлены в России на эксклюзивной основе, но их названия он раскрыть отказался до завершения переговоров. Условия попадания в онлайн-аутлет – минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж, объясняет представитель AliExpress.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных