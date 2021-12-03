AliExpress запускает интернет-аутлет

Речь идет о товарах из прошлых коллекций. Среди брендов он назвал Baldinini, Emporio Armani, Vans, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, S.Oliver и проч. Некоторые бренды, по его словам, будут представлены в России на эксклюзивной основе, но их названия он раскрыть отказался до завершения переговоров. Условия попадания в онлайн-аутлет – минимальная цена и максимальная скидка по отношению к другим каналам продаж, объясняет представитель AliExpress.