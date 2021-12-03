«Белавиа» вернула лизингодателям половину парка самолетов

«Белавиа» вернула лизингодателям половину парка самолетовНовые машины она намерена заказывать в том числе в России
«Белавиа» сократила парк самолетов до 15 единиц, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской авиакомпании. До этого, по данным ее сайта, она располагала 29 самолетами: 13 Boeing 737 различных модификаций, одним лайнером Boeing 737 MAX, пятью региональными Embraer 175 и 10 более вместительными Embraer 195. Какие именно самолеты выбыли – не уточняется.
В релизе компании говорится, что 15 самолетов ей «вполне достаточно для выполнения всех запланированных рейсов» в зимнем сезоне – как регулярных, так и чартерных. «К летнему сезону "Белавиа" планирует пополнить флот за счет приобретения самолетов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС», – отмечается в сообщении.
По данным Flightradar, сейчас маршрутная сеть «Белавиа» начитывает 20 направлений. Большая часть рейсов выполняется в Россию: 57 в неделю. Перевозчик летает в Москву, Казань, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург. 17 рейсов в неделю выполняется в города Грузии (Ереван и Баку), на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также в Израиль, Казахстан, Узбекистан, Турцию и ОАЭ.
Евросоюз вслед за США принял 2 декабря очередной, уже пятый по счету, пакет санкций против Белоруссии и-за скопления с июля 2021 г. нелегальных мигрантов из ближневосточных государств на границах этой страны с Польшей и Литвой. Брюссель обвиняет Минск в сложившейся ситуации. В очередной пакет санкций попала также и «Белавиа». Но первые ограничения со стороны ЕС были введены против белорусской авиакомпании еще в июне после того, как в Минске произвел вынужденную посадку самолет Ryanair, на котором летел экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был снят с рейса белорусскими силовиками и арестован, что вызвало негодование в Евросоюзе. После инцидента «Белавиа» запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Из-за этого перевозчик, по его собственным данным, потерял две трети своих рейсов.
О новых готовящихся санкциях против «Белавиа» стало известно еще в середине ноября. Сообщалось, что ЕС запретит своим лизинговым компаниям поставлять перевозчику самолеты. По словам гендиректора «Белавиа» Игоря Чергинца, на начало 2021 г. у компании было 18 самолетов в лизинге. «Частично мы их передали, вернули лизинговым компаниям по их требованию», – пояснял он 29 ноября в интервью журналисту Всеволоду Непогодину (опубликовано на Youtube-канале Непогодина). Он также пояснял, как авиакомпания будет выходить из этой ситуации: «Переориентируемся на лизинг из стран не из Евросоюза. Есть Китай, другие страны в Европе, не входящие в ЕС, в России будем брать».
Источник «Ведомостей» на авиарынке уточняет, что с российскими лизинговыми компаниями «Белавиа» никогда не работала. В Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) официальный запрос от «Белавиа» на приобретение воздушных судов в лизинг не поступал, сообщил представитель ГТЛК. В пресс-службе Промсвязьбанка и его лизинговой «дочки» «Ведомостям» также сообщили, что банк не ведет переговоров о поставке самолетов для «Белавиа».
Как ранее писали «Ведомости», возвращать самолеты лизингодателям «Белавиа» начала еще до формального введения санкций 2 декабря. В октябре компания отправила три Embraer E2 в Нурсултан. А за несколько часов до объявления санкций, утром 2 декабря, профильные интернет-порталы Skyliner, Planespotters и Aviaforum заметили, что из флота «Белавиа» вывели еще два лизинговых самолета – Boeing 737−800. По сведениям изданий, машины перегнали в Стамбул, где они «потеряли» белорусские регистрационные номера EW, получив номера Сан-Марино T7−438 и Ирландии EI-GYP. После этого самолеты переправили на аэродромы Нидерландов и Чехии. Еще семь машин Embraer сейчас находятся на стоянке в Бакинском международном аэропорту им. Гейдара Алиева. В «Белавиа» эту информацию тогда не комментировали.
Представитель «Белавиа» заявил «Ведомостям», что не может ответить на вопросы «из-за высокой загрузки руководителей».
Пассажиропоток «Белавиа» в 2020 г. сократился более чем на 58% до 1,7 млн человек, чистый убыток составил 92 млн белорусских рублей ($36 млн). Чергинец в своем интервью 29 ноября уточнял, что пассажиропоток авиакомпании в этом году вырос на 5-7% к 2020 г. «Мы увеличили полеты по ряду направлений, полетели в Батуми, Кутаиси, Тбилиси. Возобновили регулярные рейсы в Дубай, увеличили частоту полетов на курорты Египта, Турции, запустили новые рейсы в Россию», – пояснял он. Прибыль перевозчика за 10 месяцев, по его словам составила $37 млн. При этом правительство Белоруссии не оказывало финансовой поддержки перевозчику, утверждал Чергинец.
«На фоне ранее введенных ограничений, существенно сокративших количество доступных направлений для полетов, у перевозчика возник избыток провозных емкостей. Вывод самолетов из парка вследствие введения новых санкций – удобная возможность вернуть самолеты без штрафов и без дополнительных расходов», – сказал «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его мнению, введенные ЕС против перевозчика санкции выглядят, скорее, наказанием для лизинговых компаний, которые в непростых условиях, сложившихся на рынке, вынуждены отказаться от сотрудничества с добросовестным клиентом.