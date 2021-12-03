«Белавиа» вернула лизингодателям половину парка самолетов

Евросоюз вслед за США принял 2 декабря очередной, уже пятый по счету, пакет санкций против Белоруссии и-за скопления с июля 2021 г. нелегальных мигрантов из ближневосточных государств на границах этой страны с Польшей и Литвой. Брюссель обвиняет Минск в сложившейся ситуации. В очередной пакет санкций попала также и «Белавиа». Но первые ограничения со стороны ЕС были введены против белорусской авиакомпании еще в июне после того, как в Минске произвел вынужденную посадку самолет Ryanair, на котором летел экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был снят с рейса белорусскими силовиками и арестован, что вызвало негодование в Евросоюзе. После инцидента «Белавиа» запретили использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС. Из-за этого перевозчик, по его собственным данным, потерял две трети своих рейсов.