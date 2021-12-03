«Камаз» выводит на рынок новый развозной грузовик «Компас»Но пока это будет фактически китайский автомобиль JAC с шильдиком «Камаз»
Новый малотоннажный грузовик будет продаваться в России с января 2022 г., говорится в сообщении «Камаза».
Изначально покупателям будут доступны две модели – «Компас-9» полной массой 9,5 т и «Компас-12» – 11,99 т. Со второго полугодия 2022 г. компания планирует вывести на рынок более компактные и легкие модели «Компас-5» полной массой 5,5 т и шеститонник «Компас-6». С 2023 г. компания планирует начать поставки самой легкой модификации этой машины («Компас-3») полной массой в 3 т. Розничная цена новинок будет объявлена к старту продаж, сказал «Ведомостям» представитель «Камаза».
Семейство мало- и среднетоннажных грузовиков «Компас» – это новый сегмент бизнеса для «Камаза». Сейчас автозавод из Набережных Челнов в основном сосредоточен на выпуске тяжелой техники массой 14-40 т. Его дочернее предприятие «Нефаз» выпускает автобусы и электробусы в Башкирии. Мощности «Камаза» позволяют выпускать до 70 000 грузовиков в год. В планах компании на этот год выпустить 44 000 автомобилей (+21% к 2019 г.), весь рынок тяжелых грузовиков в России составит около 77 000 штук (+27%), говорил журналистам летом гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.
О планах вывести на рынок новое, более легкое семейство автомобилей Когогин сообщал еще в 2019 г. Он пояснял, что, с одной стороны, компании нужно дозагрузить конвейер, а с другой, – это потребности рынка: внутригородская логистика требует использования более компактных автомобилей.
На новых грузовиках применена компонентная база от партнера с китайского рынка – фирмы JAC, пояснил главный конструктор «Камаза» по инновационным автомобилям Сергей Назаренко, слова которого приводятся в релизе. Это подтвердил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, в своем текущем виде это, по сути, бренд-инжиниринг китайского грузовика JAC. «Камаз» адаптировал его под условия эксплуатации в России: были усилены элементы шасси и электроники, управляющей двигателем. Это нужно для сокращения сроков разработки машины и постановки на производство, а также снижения рисков, в первую очередь инвестиционных, пояснил Назаренко.
По словам конструктора, сейчас перед «Камазом» стоит задача локализовать основные узлы и детали новинки на протяжении ближайших пяти-шести лет. На первом этапе предполагается достичь локализации в 40% за счет производства в Набережных Челнах элементов кабины и самой кабины целиком, а затем и двигателя Cummins, уточнил «Ведомостям» представитель компании. Конкретные сроки локализации зависят от объема спроса на новинку, поясняет он. На данный момент собрано несколько десятков машин, часть из них передана заводам — изготовителям спецтехники на застройку установок, сообщает компания. Продажи планируется начать с Москвы и Московской области.
Базовый прогноз аналитического агентства «Автостат» для среднетоннажных грузовиков (MCV) предполагает в 2022 г. рост продаж на 3%. В этом году в России будет продано 20 200 таких грузовиков – на 15% больше, чем в 2020 г. По итогам 10 месяцев продажи выросли уже на 20% до 16 900 единиц, подсчитало агентство. Оптимистичный прогноз на будущий год предполагает рост рынка MCV на 6%, пессимистичный – снижение на 6%. Основные продажи сегмента приходятся на различные модели Группы ГАЗ, МАЗ, Isuzu, Hyundai и Mitsubishi Fuso.
Сегмент среднетоннажных грузовиков не очень большой и в нем высока конкуренция, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По его словам, для «Камаза» логично развивать новую, более легкую линейку коммерческого транспорта, поскольку возможности расти в сегменте тяжелых грузовиков ограничены. Пока сложно сказать, насколько востребованной окажется новинка на фоне сильных конкурентов, но в качестве эксперимента можно попробовать развивать это направление, сказал Беспалов «Ведомостям». Кроме того, в последнее время сегмент мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей чувствует себя хорошо за счет развития электронной торговли, которая увеличивает спрос на такие машины, отмечает аналитик.