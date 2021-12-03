«Камаз» выводит на рынок новый развозной грузовик «Компас»

Сегмент среднетоннажных грузовиков не очень большой и в нем высока конкуренция, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. По его словам, для «Камаза» логично развивать новую, более легкую линейку коммерческого транспорта, поскольку возможности расти в сегменте тяжелых грузовиков ограничены. Пока сложно сказать, насколько востребованной окажется новинка на фоне сильных конкурентов, но в качестве эксперимента можно попробовать развивать это направление, сказал Беспалов «Ведомостям». Кроме того, в последнее время сегмент мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей чувствует себя хорошо за счет развития электронной торговли, которая увеличивает спрос на такие машины, отмечает аналитик.