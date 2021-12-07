Структура финской почты покидает Россию

Структура финской почты покидает РоссиюЭта сделка позволит покупателю ее активов Tablogix войти в топ-3 логистических операторов в стране
Логистический оператор Tablogix приобрел московские активы финской транспортно-логистической компании Itella Logistics, следует из его сообщения. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель компании Cushman & Wakefield, которая выступала консультантом сделки. По данным «СПАРК-Интерфакса», 26 ноября владельцем 100% ООО «Ителла» стала подконтрольная Tablogix фирма «Юрфинконсульт».
Itella Logistics, входящей в финский государственный холдинг Posti, изначально принадлежали шесть логистических комплексов в разных регионах России, их общая площадь составляла 223 000 кв. м, рассказывали осенью прошлого года два консультанта, работавших с компанией. Ее представитель в мае говорил «Ведомостям», что она уже продала комплексы в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Чуть позже был найден покупатель на логопарк в Новосибирске, утверждает один из консультантов, работавших с Itella Logistics.
Теперь компания реализовала свои последние активы в России – складские комплексы в Химках (80 000 кв. м), Крекшине (60 000 кв. м) и Одинцове (40 000 кв. м), а также транспортный бизнес, следует из сообщения Tablogix.
Tablogix специализируется на логистических услугах, компания была основана в 1994 г. предпринимателями из США Джонатаном Соломоном и Дэвидом Бирнбаумом под названием JD Warehousing & Distribution. Первые две буквы JD означали имена основателей компании Jonathan Solomon & David Birnbaum, с 2001 г. работает под брендом Tablogix. Под ее управлением, как сказано на сайте компании, находится 210 000 кв. м складских помещений в Московском регионе и Санкт-Петербурге.
О том, что компания претендует на покупку активов Itella, стало известно еще в мае этого года. Тогда Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Юрфинконсульта» о приобретении ООО «Ителла». Но консультанты говорили, что на склады финской компании есть и другие претенденты, среди них британский девелопер Raven Property Group и российская MLP Russia (входит в группу SFI Михаила Гуцериева), логистический оператор DSV и фонд Alto Real Estate (один из его учредителей – сын заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова Сергей).
Сумму сделки стороны не разглашают. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев оценивает стоимость складов Itella в 7,5–8 млрд руб. С учетом транспортного бизнеса Tablogix могла заплатить 8,5–9 млрд руб., считает он. Оценка партнера Colliers Станислава Бибика – 8–10 млрд руб. Из сообщения компании следует, что финансирование на эту сделку предоставил банк Дом.РФ. С учетом дефицита качественных складских помещений такие объекты сейчас крайне востребованы, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE Антон Алябьев. По его мнению, сделка с Itella Logistics позволит Tablogix войти в тройку крупнейших логистических операторов в России.
Posti еще в начале прошлого года начала искать покупателей на активы Itella Logistics, на тот момент она рассчитывала продать весь свой российский бизнес целиком. Но сделать этого не удалось. Консультанты тогда говорили, что круг инвесторов, которые готовы были приобрести недвижимость и логистическое направление вместе, крайне ограничен.
Itella Logistics не единственный иностранный инвестор, который принял решение уйти из России. Финская компания Technopolis в начале июня закрыла сделку по продаже своего единственного актива – бизнес-центра «Технополис Пулково» (43 135 кв. м) на севере Санкт-Петербурга. Покупатель – корпорация «Стерх».
Европейская Atrium European Real Estate также намерена продать семь торговых комплексов «Парк хаус» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других регионах. Их общая площадь составляет 420 000 кв. м.