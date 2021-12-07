Структура финской почты покидает Россию

Itella Logistics, входящей в финский государственный холдинг Posti, изначально принадлежали шесть логистических комплексов в разных регионах России, их общая площадь составляла 223 000 кв. м, рассказывали осенью прошлого года два консультанта, работавших с компанией. Ее представитель в мае говорил «Ведомостям», что она уже продала комплексы в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Чуть позже был найден покупатель на логопарк в Новосибирске, утверждает один из консультантов, работавших с Itella Logistics.